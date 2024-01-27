廣州放開120平方米以上住房限購　專家：對其他城市有示範意義

據廣州市人民政府網站周六（27日）消息，廣州市人民政府辦公廳發布《關於進一步優化我市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，放開120平方米（約1291平方英尺）以上住房限購。一線城市限購進一步調整預期增強。



通知自2024年1月27日起正式實施，當局提到，要優化調整限購政策，在限購區域範圍內，購買建築面積120平方米以上（不含120平方米）住房，不納入限購範圍。在限購區域範圍內，居民家庭將自有住房用作租賃住房並辦理房屋租賃登記備案手續的，或者在廣州市存量房交易系統取得房源信息編碼並掛牌計劃出售的，購買住房時相應核減家庭住房套數。對於具備合並不動產權證書條件的房屋，購房人可以申請轉移登記業務、合並登記業務一同辦理。商服類物業不再限定轉讓對象。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，在政策公布前一周，市場已有傳言，也說明此前已對此做過論證。他指，今次廣州相關政策的放鬆也有幾個信號意義，一是廣州之前的住房限購政策有過微調，包括「認房不認貸」，降低首付比例和房貸利率，但廣州沒有調整過普通住宅的認定標準，其他一線城市有所調整。在這麽多系列放寬政策的基礎上，廣州在2024年進一步作出調整，從這個角度來說，充分說明2024年在進一步調整房地產優化政策方面，今年政策進一步寬鬆。由金融財稅方面往行政方面的進一步優化和調整，具有信號的意義。

二是今次放鬆有一定的條件，是針對120平方米以上的住房，從這個角度來說也說明了兩方面考慮。即是對改善型住房的需求進一步放鬆沒有約束，對剛需120平方米以下，還是從「房住不炒」和改善剛需的需求方面有適當的管控和平衡。三是政策可以結合住建部的一句很重要的表述「充分賦予城市房地產調控自主權」來看，各地並不是說政策全部取消放鬆，但是各地放鬆的自主權增加增大，從這個角度說，廣州也是體現了地方城市政府對當前房地產市場作出調整，對其他城市有積極啟發和示範意義。

放鬆是針對120平方米以上的住房。（廣州市住房和城鄉建設局網站）

最後，從歷次的房地產放鬆政策方面而言，廣州都是比較靠前的，走的比較前面，今次廣州放鬆以後，對其他的三個一線城市也有啟發的。廣州每次都打頭陣，說明其他三個一線城市放鬆概率也增大，或者說增強了大家對限購進一步調整的預期。

另外，當局指，要繼續加大住房保障力度。進一步完善公共租賃住房、保障性租賃住房和配售型保障性住房供應結構和政策體系，加大供應力度，不斷滿足各類保障人群住房需求。2024年計劃籌建配售型保障性住房1萬套、保障性租賃住房10萬套，發放住房租賃補貼1.8萬戶。

在精準支持房地產項目合理融資需求方面，按照《住房城鄉建設部金融監管總局關於建立城市房地產融資協調機制的通知》（建房〔2024〕2號）要求，建立廣州市房地產融資協調機制，搭建政銀企溝通平台，推動房地產開發企業和金融機構精準對接，提出可以給予融資支持的房地產項目名單，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。在加強房地產市場監管方面，強化部門聯動，健全聯合執法和懲戒機制，加強房地產市場監測，加大力度整治房地產開發建設、房屋交易、住房租賃市場秩序，嚴厲查處違法違規行為，保障購房人合法權益。