春運翌日鐵路預發送旅客1220萬人次　多個旅遊航線除夕僅剩公務艙

今日（27日）是內地春運的第二天，據國鐵集團最新消息顯示，昨日（26日）春運首日，鐵路發送旅客1106.3萬人次，預計今日發送旅客1220萬人次。其中，以廣州出發的鐵路車票最為搶手，而除夕前兩日熱門返鄉線路火車票更是開售「秒光」。另一方面，截至昨日，國內航線機票預訂量超2600萬張，旅遊熱度下，多個旅遊航線除夕僅剩公務艙。



報道指，北京、上海、重慶、武漢、西安、南京、鄭州、長沙、廣州、成都這些經濟和文化中心城市，再次成為春運期間頗受歡迎的目的地。根據12306數據平台的候補票情況，目前，從廣州出發至武漢、重慶，北京至哈爾濱、深圳至重慶、廣州至贛州等線路的旅客正在為未來出行緊張搶票，尤以廣州出發的車票最為搶手。

而除夕當日火車票已開售，同程旅行平台春運出行搜索數據顯示，除夕當天從一線、二線城市開往中西部地區的車次依然較為緊俏，尤其是從北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京等核心城市發往成都、貴陽、重慶、西安、鄭州等方向的列車最為熱門。

另有在線旅遊平台內部人士表示，在除夕前兩天的2月7日和8日，火車票更為搶手。去哪兒的數據顯示，2月8日，武漢-重慶、北京-鄭州等熱門返鄉線路火車票開售就秒光。

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機票方面，據航旅縱橫訂票數據顯示，截至昨日，春運期間，國內航線機票預訂量超過2600萬張。北京、上海、廣州、成都、深圳、昆明、海口、哈爾濱、杭州、西安成為熱門目的地。眾多航線中，北京—廣州、上海—廣州、上海—北京、北京—深圳、北京—三亞、北京—成都、上海—深圳、北京—海口、上海—成都、上海—哈爾濱之間的航線是熱門之選。

據去哪兒數據統計，春節機票預訂自1月5日起增長明顯。截至前日（25日），除夕前出發的北京—西雙版納、上海—大理、杭州—三亞等典型旅遊航線的多個航班經濟艙已售罄，僅有少量公務艙在售。如2月8日北京—西雙版納的直飛航班，經濟艙已售罄，僅剩全價公務艙在售。

攜程數據顯示，春運期間，國內航線搜索指數同比增長超170%，機票均價同比增長超15%。出境機票搜索指數同比增長約五成，均價同比下降兩成左右。哈爾濱、漠河、三亞、昆明、海口、西雙版納等冬季熱門旅遊目的地機票搜索量增長明顯。

值得一提的是，哈爾濱以其獨特的冰雪文化迅速崛起為新晉熱門航線目的地。有哈爾濱民宿房東表示，春節大部分時間都滿房了。報道指，以哈爾濱中央大街附近的房源為例，多家評價在4.9分以上的網紅民宿在春節期間都已售罄。甚至有部分民宿直到元宵節的大部分日期都無房。

2024年春運於昨日正式啟動，至3月5日結束，為期40天。來自2024年綜合運輸春運工作專班的數據顯示，春運首日，預計全社會跨區域人員流動量18283萬人次。報道指，2024年春運全國鐵路預計發送旅客4.8億人次，日均1200萬人次，比2023年春運增長37.9%。