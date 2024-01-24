內地春運新增逾2500班國際定期航班等　泰、馬等免簽國熱度上升

內地2024年春運即將來臨，據中國民航局消息，目前各航空公司已經提出，春運期間新增國際定期航班及加班包機安排超過2500班，其也直接帶動2024年春節期間國際航班預訂提前升溫。



據央視報道，2023年國際客運航班穩步恢復，從年初的每周不到500班至現時每周4600多班，國際客運定期航班恢復約為2019年同期的62.8%，共通航67個國家，其中英國等25個國家航班量已超過2019年同期水平。而受假期、簽證等多重利好因素的影響，春節前後將出現國際客運航班量單日小高峰。多個在線預訂平台顯示，2月8日至17日之間出發的國際機票搜索熱度同比增長近7倍，超過2019年同期水平，其中飛往「一帶一路」共建國家的航班表現亮眼，2023年內地與這些國家間的航班恢復水平高於國際航線整體水平6.2%。

在某在線預訂平台任大數據研究院研究員的劉婷表示，隨着歐洲航線的增班，歐洲深度遊成為春節出境遊的新方向。統計顯示，現時飛往歐洲的航班量已恢復至2019年的70%，其中飛往法國、意大利、德國等國家的航線增班較多。在線預訂平台上，挪威、芬蘭、丹麥、冰島機票預訂排名均上升逾10名，其中瑞典上升16名，挪威上升14名。到北歐看極光成為假期的熱門項目。另外，除法、英、德等傳統熱門國家之外，飛往克羅地亞的機票預訂量較2023年「十一」假期增長1.1倍，飛往希臘的機票預訂量亦增長70%。

泰國對中國公民免簽，熱度較往年同期顯著上升。（資料圖片）

今年春節，泰國、馬來西亞等對中國公民免簽的外國目的地熱度亦較往年同期顯著上升，廣州至吉隆坡航線首次進入熱門國際航線前五名。與此同時，近期新出台的多項入境便利化措施，以及2023年以來對部分國家免簽、簽證簡化等政策，進一步促進境外遊客訪華，帶動春節期間入境遊市場的火熱。某在線預訂平台公共事務部總經理秦靜介紹，2024年春節期間入境遊訂單同比增長超10倍，主要客源地國家為日本、美國、韓國、馬來西亞、德國、泰國等。

價格方面，在機票預訂平台上可見，春節假期間，北京飛往韓國首爾的機票價格均在1000元（人民幣．下同）內，2月14日開始，最低價格不超過500元；北京飛往泰國曼谷的機票價格也均在1000多元。報道指，大部分新增航班集中於東南亞、日本、韓國等周邊國家，這也是今年春節假期國際機票價格回歸理性區間的重要原因。中國民航高質量發展研究中心專家綦琦表示，供需方面一定的變化，會引起直飛機票價格的普遍下行，一定程度上會刺激消費者出境，形成正向循環，為經濟的發展打下基礎。