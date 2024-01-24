國產C919將迎春運「首秀」　執飛京滬、滬蓉航線

內地2024年春運將在1月26日開始，3月5日結束。據東方航空周三（24日）消息，東航計劃春運期間投入783架客運飛機，總飛行小時預計超33萬小時，且旗下的全部4架C919大飛機將迎來春運「首秀」，在北京—上海、上海—成都航線執飛。



據介紹，商務航線的需求於春運期間有所減少，結合對市場的預判，東航重點對上海至北京、廣州、深圳、天津等商務快線進行調減優化，將運力轉到上海虹橋至銀川、蘭州、大同、桂林、汕頭，上海浦東到錦州、信陽、運城、三亞、張家口，北京大興至銀川、昆明、海口、合肥、溫州，廣州到西安、蘭州、寧波、騰沖、西雙版納，深圳到西安、蘭州、濟南，杭州到太原、天津到武漢、西安到大連和南昌等多條航線上。東航還加大機型「小改大」力度，對虹橋、浦東到長春、沈陽、哈爾濱航線，以及海口、三亞航線等更換寬體機執行。

東航旗下的全部4架C919大飛機將迎來春運「首秀」。圖為2023年7月16日，東方航空在上海正式接收第二架國產C919大型客機。（微博＠人民日報）

東航計劃春運期間每天執行客運航班3280班，同比增42%，並針對冬季熱門出入境市場新增15條國際地區航線，恢復浦東—凱恩斯，新增浦東—珀斯、大興—吉隆坡，加密浦東至悉尼、曼谷、吉隆坡、馬累等航線。東航表示，春節前後部分日期的單日國際航班量將出現小高峰，建議有出行需求的旅客提前關注。

另據民航局預測，2024年春運民航旅客運量有望創歷史新高，將達到8000萬人次，日均200萬人次，較2019年增長9.8%。