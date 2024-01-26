曹德旺：中國是中國人的中國　須擔負起時代使命與責任

「中國經濟新聞人物（2023-2024）——企業家之夜」於周三（24日）舉行，在特別分享環節中，福耀玻璃工業集團股份有限公司董事長曹德旺表示，當前中國企業遇到的困難，但他強調，中國是中國人的中國，保衛中國、建設中國，要靠每一位中國人。



曹德旺表示，雖然自己已經退休了，但江山代有才人出，各領風騷數百年，這是年輕人的時代。現時，他正在捐100億人民幣辦一所中國人的私立大學，而這個念頭緣於一次被動的「休假」，期間，他反省了自己創業的全過程，檢討了所做的事情，「我認為我的一生也挺值得，雖然出身困難家庭，但通過自己的努力奮鬥，現在福耀集團是全球第一大汽車玻璃公司，而且深受國內外客戶的信任和支持」。

總結自己的過去後，曹德旺發現自己最應該做的事情就是選擇退休，「如果不退休是不負責任的，要為股東負責，為國家負責，為員工負責，趁著年輕力壯的時候做」。至於退休後怎麽辦？他便去把河仁基金會的100億辦大學，「（辦大學的決定）是這樣形成的」。

總結自己的過去後，曹德旺發現自己最應該做的事情就是選擇退休。（新浪財經）

他又指，由於怕曬太陽，夏天熱的時候，自己早上5時就去檢查工地，認為自己在現場，解決問題就會快一點，現在也取得了很好的效果。他並提到，曾有很多人參觀過福耀科技大學，但交談期間，他發現起碼一半以上的人都很焦慮，說自己的企業很困難，「我公開跟他們講，你（沒有）信心不對」。

曹德旺認為，當前中國企業遇到的困難，大多有兩種。一是同質化、低水平的重覆建設，導致產能過剩；二是債務太多。

談及自己的企業，他表示，作為企業家，父親以前培育他，要咬住一件事情堅持做到底，「你一生能夠做一件事情就是成功的，我選擇了做玻璃」。現時，福耀已經成為全球企業，他強調，相信管理會出效果，任何企業都需要管理來保證自身的發展；又直言福耀的財務狀況很好，效益也很好，「福耀現在的銀行存款減去銀行貸款，剩下幾個億，沒有欠銀行的錢，流動資產是流動負債的好幾倍」。

曹德旺直言福耀的財務狀況很好，效益也很好。（新浪財經）

曹德旺還稱，作為企業家，雖然沒有參與過宏觀決策，但參與過執行，當時企業家是排頭兵，比誰都嚴格，因此現在遇到困難，最好的方式是不要研究和推卸誰的責任，而是要研究怎麽實踐，「這個問題是怎麽產生的，可以用什麽辦法最有效地把問題解決，這是上策」。

他進一步指，中國有一句成語，「賢者預變則變」，意思是賢者預期到會產生變化，他就開始變了，「智者知變則變」，就是聰明的人看見變了，就跟着變。「愚者見變不變」，只有愚者看到別人都變了，不去變，站在那裏罵街。 因此，中國人應該團結起來，積極地、客觀地、實事求是地面對現在的現實，來討論研究探索用什麽方式可以解決問題。

他最後稱：「中國是中國人的中國，保衛中國、建設中國，要靠我們每一位中國人。在座的都是國家的精英一員，必須擔負起自己的時代使命與責任。」