首次對外公布鑒定成果　10名在韓中國人民志願軍烈士身份確認

1月26日，退役軍人事務部發布10名在韓中國人民志願軍烈士尋親成果，是自2023年7月國家烈士遺骸DNA鑒定實驗室成立以來，首次對外發布在韓中國人民志願軍烈士遺骸鑒定成果。



在最新確認身份的10位烈士中，林成旺、史萬忠是2021年第八批迎回安葬的在韓中國人民志願軍烈士；陳漢官、索維亮、李延學、白存任、李仁松、王希顏、邱能慶、韋恒蘭等8位烈士，均為2020年第七批迎回安葬的在韓中國人民志願軍烈士。

近年來，退役軍人事務部成立烈士遺骸搜尋鑒定中心，深入開展遺物整理、辨識和分析，以印章等標注個人身份信息線索的遺物為重點，陸續發布烈士尋親線索，與社會各界共同找尋烈士親屬。截至目前，已先後為20位在韓志願軍烈士確認身份。

退役軍人事務部相關負責人介紹，依托國家烈士遺骸DNA鑒定實驗室，完成在韓志願軍烈士遺骸及部分烈士親屬DNA信息的採集分析工作，推動建設國家烈士遺骸DNA數據庫和烈士親屬DNA數據庫，並實現精細化、動態化管理。

此外，中國創新探索了新的烈士尋親方法路徑。在最新確認身份的10位烈士中，僅1位烈士有明確的印章線索，其餘9位均為在往年確認身份的烈士信息基礎上，按照「同一參戰部隊、同一犧牲時間、同一發掘地點」的原則，通過查詢軍史戰史資料，開展綜合分析研判，縮小親屬摸排範圍，經DNA鑒定比對，成功確認烈士身份。

退役軍人事務部表示，從2014年至今，中國已連續10年迎回十批938位在韓中國人民志願軍烈士遺骸，隨同還有9539件烈士遺物。目前，第十批迎回的在韓志願軍烈士遺骸DNA檢測樣本提取工作已經完成，相關遺物整理已有序開展。

下一步，中國將啟動新一批的烈士親屬摸排及DNA信息採集工作，有計劃分步驟開展烈士遺骸鑒定比對。