2024春運｜廣東返鄉百萬「摩托大軍」盛況不再：收入增加高鐵便利

過去十多年間，內地每逢「春運」期間，國道上由返鄉的外來務工者組成的「摩托大軍」每年都會受到社會關注。不過隨著近來高鐵建設的發展，「摩托大軍」數量銳減。據《機目新聞》報道，1月26日2024年春運開啟時，廣東肇慶一條返鄉必經之路上，曾經的「摩托大軍」盛況已不再，只有零星騎乘者們的騎行返鄉里程大多在三四百公里。



1980年代初始，廣東經濟快速發展，吸引了數以千萬計的外來人員遠赴珠三角地區工作，導致多年來每逢春運，從廣東發往全國各地的旅客人數屢創新高。

在當時，沒有縱橫全國的高鐵線路，「春運」火車票也是「一票難求」，因此約老鄉騎摩托車回家，成為最便捷划算的選擇。其中，被稱為廣東省「西大門」的肇慶市是通往西南各省的交通要道。每年春節前後有數十萬名外省勞工騎乘摩托車從珠三角出發，途經肇慶市，返回廣西、貴州、雲南、四川等地。

據廣東省交通部門統計，最高峰時返回各省區的摩託大軍規模超過100萬人。警車前方引導，後面浩浩蕩蕩的「摩托大軍」，震撼的畫面在十多年間一直都是春節期間網絡上備受關注的話題之一。

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一位曾在廣東肇慶、中山打工的貴州人汪正年，講述起多年前帶妻子回貴州老家的經歷，仍感慨萬千。2008年，他在肇慶花費約2800元買了人生中第一輛摩托車，此後的三年，他們夫妻倆和幾名老鄉，都是騎摩托車回老家。

選騎摩托回家，一是因為火車票一票難求，二是大巴票春運期間較貴，夫妻倆來回需要2000多元。「我當時在工地上，一個月的工資只有兩千多元，回趟家過年，路費就要花掉近一個月的工資，所以我們選擇騎摩托回家，這樣能省一千多元。」汪正年回憶。而現在，他與妻子回鄉選擇坐老鄉的車，補貼些油錢「拼車」返鄉。

近幾年來，隨著經濟增長，高鐵鋪設完善「摩托大軍」數量開始逐年下降。廣東省交通部門2022年數據顯示，騎摩托車經廣東肇慶過境往返廣西、貴州等地的「摩托大軍」人群，自2013年春運期間達到高峰約110萬輛次後，呈逐年明顯下降趨勢。

另一位在國道邊經營小餐館的老闆何平稱，十多年前，這裏是摩托車大軍曾經返鄉的必經之路，每逢春運，各家店裡生意都很火爆，而現在勞工的收入提高了，買一輛普通的家用小車，也並非太大負擔，其次，高鐵更為便捷，外出選擇更為多元。此外，許多曾經外出的勞工不再到廣東沿海打工，而是在家附近找工作。

《極目新聞》報道指出，摩托大軍逐漸消失的背後，亦反映了廣東省近年來的經濟產業結構調整，勞動密集型工廠數量大幅減少，外來務工人員收入水平逐年提高後紛紛購買轎車或選擇乘坐高鐵返鄉。