C919春運「處子秀」成績表：執飛10航班　承運1274名旅客

1月26日是內地2024年春運的第一天，東方航空4架C919國產客機全部投入，順利完成春運「首秀」。據東航27日消息，首日春運C919共執行京滬、滬蓉2條航線的10個春運航班，累計承運旅客1274名。



26日上午8時35分，東航C919客機首個春運航班順利啟航，機號為B-919E，執行MU9197航班，共搭載111名旅客從上海虹橋國際機場起飛。據《澎湃新聞》報道，在虹橋機場機坪，乘客紛紛在「C919首度服務春運」、「國產大飛機帶您回家」橫額下拍照留念，為出行留下難忘的記憶。當班乘務長尹鈺表示，今年春運旅客人數預計比去年多，能服務保障旅客坐著中國人自己的大飛機回家過年，他們也感到非常開心和自豪。在機艙口，尹鈺和航班乘務組特意向乘客送上新春祝福。

「1月26日是春運第一天，C919國產大飛機首度服務春運。我們乘坐C919，從上海到成都，從黃河路到寬窄巷子，從繁花之地到大熊貓家園，讓我們和C919開啟一段新春旅程」，10時21分，第二班MU9189上海虹橋至成都天府的航班順利啟航，航班乘務組還特意為機上的老年旅客和小朋友們送上龍年「福」字和新春掛件，祝願老人們在新的一年中身體健康、福氣滿滿，祝小朋友們龍騰虎躍、茁壯成長。

另在下午執行的MU5137上海虹橋至北京大興的航班上，客座率近100%。當日剛好是乘客王先生的生日，乘務組專門在C919專屬賀卡上寫下祝福「浩瀚中國夢，飛天探索無止境，國色染山河，歡迎您打卡C919國產大飛機。祝您生日快樂，萬事如意！」，並送上特調飲料「日出東方」和生日蛋糕，場面溫馨。

東航旗下的全部4架C919大飛機將迎來春運「首秀」。圖為2023年7月16日，東方航空在上海正式接收第二架國產C919大型客機。（微博＠人民日報）

內地2024年春運將在1月26日開始，3月5日結束。據東方航空1月24日消息，東航計劃春運期間投入783架客運飛機，總飛行小時預計超33萬小時，且旗下的全部4架C919大飛機將迎來春運「首秀」，在北京—上海、上海—成都航線執飛。

另據民航局預測，2024年春運民航旅客運量有望創歷史新高，將達到8000萬人次，日均200萬人次，較2019年增長9.8%。