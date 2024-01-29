恒大清盤｜內地162萬套爛尾樓600萬苦主何去何從？專家：影響有限

中國恒大今日（29日）遭到香港法院頒令清盤，恒大一系列公司隨即停牌。不少人關注恒大留下的「爛尾樓」如何處置。有內媒引述專家稱，此次清盤對境內保交樓產生的影響將很有限。



有內媒去年估算，恒大留下的「爛尾樓」遍布全國，項目超過1,300個，其中江蘇、廣東等省份有超過百個。恒大爛尾樓多達162萬間，至今等候交樓的「苦主」人數涉及約500萬至600萬。

香港高等法院正式頒令，要求中國恒大清盤。（資料圖片）

內媒《21世紀經濟報道》的報道引述一位熟悉情況的法律專家稱，購房者是依法擁有法定優先權利的。根據最高院在去年4月發布的司法解釋，在相應條件下，商品房消費者主張其房屋交付請求權和價款返還請求權，均優先於其他債權受償，也就是說購房者在風險化解、債務清償中有優先權利順位是有堅實法律依據的。

該專家稱，而中國恒大作為恒大集團的境外上市主體之一，與其境內外子公司均為獨立法人。從股權結構上來看，即使境外主體被清盤，在一段時間內，恒大集團在境內的主要業務不會受到實質性的影響，此次清盤對境內保交樓產生的影響將很有限。

報道又引述熟悉情況的業內人士透露，恒大房屋交付量已經接近八成，個別項目可能會有些困難，但相信在各方的推動下，房屋交付問題最終還是能夠得到妥善解決的。