央行：優化房地產政策　加強跨境人民幣監管、推進人民幣國際化

撰文：許祺安
出版：更新：

中國人民銀行9日發布報告，提到將適時調整優化內地房地產政策、堅決防範匯率超調風險、提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力等。另一篇文章則指出，要加強跨境人民幣業務監管。 

中國人民銀行官網9日發布「中國區域金融運行報告（2023）」報告，人行宏觀審慎管理局同日也發布專欄文章「穩慎紮實推進人民幣國際化」。

該份報告指出，當前中國國內經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，但中國經濟具有巨大的韌性和潛力，「長期向好的基本面沒有改變」。

人行透過這份報告，傳達將精準有力實施穩健的貨幣政策，加大逆週期調節力度，「全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作」。

同時，報告提及，適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，將適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展，並保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。推進金融高水準雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

此外，在人行宏觀審慎管理局刊出的專欄文章則指出，人民幣國際化要繼續堅持市場驅動、互利共贏的原則，完善人民幣國際使用政策支持體系，聚焦貿易投資便利化，不斷優化基礎性制度安排，提升跨境人民幣業務服務實體經濟能力，增強服務實體經濟和推動高質量發展的能力，為經濟主體提供多元化的幣種選擇。

文章同樣強調「不斷提升監管能力和開放條件下的風險防範水準」，保障人民幣國際化在守住安全底線的前提下穩步推進。

具體來說，人行在文章中指出了5個方面的工作：一是便利經營主體在對外貿易投資中更多使用人民幣。二是穩妥有序推進金融市場全面制度型開放。三是繼續穩步推進央行間雙邊本幣互換和本幣結算合作。四是支持離岸人民幣市場健康發展。

五是加強跨境人民幣業務監管。強化事中、事後監測和非現場檢查能力建設，加強現場檢查工作。進一步完善跨境資金流動評估預警體系等。

恒生與建行簽合作備忘錄　探索數字人民幣跨境應用全國首個數字人民幣產業園在深圳正式運行數字人民幣推出外卡「先充後用」功能　便利境外旅客在華消費深圳在港發行50億離岸人民幣債券　全球50個賬戶下單認購超4倍
人民幣
人民幣國際化
內地樓市
中國房地產市場
人民銀行