央行：優化房地產政策　加強跨境人民幣監管、推進人民幣國際化

中國人民銀行9日發布報告，提到將適時調整優化內地房地產政策、堅決防範匯率超調風險、提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力等。另一篇文章則指出，要加強跨境人民幣業務監管。



中國人民銀行官網9日發布「中國區域金融運行報告（2023）」報告，人行宏觀審慎管理局同日也發布專欄文章「穩慎紮實推進人民幣國際化」。

該份報告指出，當前中國國內經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，但中國經濟具有巨大的韌性和潛力，「長期向好的基本面沒有改變」。

人行透過這份報告，傳達將精準有力實施穩健的貨幣政策，加大逆週期調節力度，「全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作」。

同時，報告提及，適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，將適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展，並保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。推進金融高水準雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

此外，在人行宏觀審慎管理局刊出的專欄文章則指出，人民幣國際化要繼續堅持市場驅動、互利共贏的原則，完善人民幣國際使用政策支持體系，聚焦貿易投資便利化，不斷優化基礎性制度安排，提升跨境人民幣業務服務實體經濟能力，增強服務實體經濟和推動高質量發展的能力，為經濟主體提供多元化的幣種選擇。

文章同樣強調「不斷提升監管能力和開放條件下的風險防範水準」，保障人民幣國際化在守住安全底線的前提下穩步推進。

具體來說，人行在文章中指出了5個方面的工作：一是便利經營主體在對外貿易投資中更多使用人民幣。二是穩妥有序推進金融市場全面制度型開放。三是繼續穩步推進央行間雙邊本幣互換和本幣結算合作。四是支持離岸人民幣市場健康發展。

五是加強跨境人民幣業務監管。強化事中、事後監測和非現場檢查能力建設，加強現場檢查工作。進一步完善跨境資金流動評估預警體系等。