2023年廣東GDP率先突破13萬億元　連續35年全國居冠

今日（23日），廣東省省長王偉中在廣東省第十四屆人民代表大會第二次會議上作政府工作報告，總結回顧了2023的成就。並宣布廣東省2023生產總值（GDP）達到13.57萬億（兆）元，成為首個突破13萬億的省份，總量連續35年居全國之首。



王偉中報告指出，2023年廣東錨定高品質發展首要任務，堅決扛起經濟大省勇挑大樑的責任擔當， 2023年廣東地區生產總值達到13.57萬億、成長4.8%，是全國首個突破13萬億元的省份。

其中，廣州市經濟總量突破3萬億元，當地一般公共預算收入達1.39萬億、成長4.3%；社會消費品零售總額達4.7萬億元、成長5.8%。深圳成為廣東第二個萬億元消費城市；規模以上工業增加值突破4萬億元、成長4.4%，工業投資連續36個月維持兩位數成長。佛山成為廣東第二個規模以上工業總產值突破3萬億元的城市。

深圳大劇院鄧小平像。（資料圖片／余俊亮攝）

報告提出，2024年廣東經濟社會發展的主要預期目標是：地區生產總值增長5％；固定資產投資增長4％，社會消費品零售總額增長6％，進出口總額增長1％；規模以上工業增加值成長5％；地方一般公共預算收入成長3％；居民人均可支配所得成長與經濟成長同步，居民消費物價指數上漲3％左右；城鎮調查失業率5.5％左右，城鎮新增就業人數110萬人以上；糧食產量1270萬噸。

值得關注的是，從1978年改革開放至2023年，廣東GDP總量增長700倍。並且自1989年首次躋身中國經濟第一大省後，已連續35年居全國之冠。成為全國第一後，廣東開啟對「亞洲四小龍」香港、台灣、韓國、新加坡的追趕。1998年超越新加坡，2003年追趕香港，2007年趕上台灣，2021年追趕韓國並保持領先優勢。