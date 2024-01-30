「微笑天使」長江江豚疑因垂釣死亡　湖北村民：嘴上掛著多個魚鉤

1月29日，湖北宜昌市枝江市顧家店鎮村民在長江邊發現一頭疑似死亡的江豚，嘴巴有多個魚鉤，村民認為這隻江豚是人為捕撈導致死亡。當晚，當地漁政監察支隊表示，上述村民發現的的確是國家一級重點保護動物江豚，目前正在調查江豚的死亡原因。



據《縱覽新聞報道》，網民薛先生在社交平台上發布一則帖文，顯示在長江水域湖北宜昌枝江市顧家店鎮羅家河村段發現一頭死亡江豚，嘴上有多個魚鉤，疑似被禁用漁具鉤傷致死。

長江沿岸村民發現一頭江豚死亡，嘴上掛著多個魚鉤。（縱覽新聞）

薛先生稱，自己是枝江市顧家店鎮羅家河村村民，29日13時25分在長江邊散步時發現了這頭死亡的江豚。 「能明顯聞到腐爛的味道，一開始我以為是條死魚，我走過去從百度查了一下發現是江豚。」薛先生說，這條江豚體長約1.2公尺左右，表皮已經腐爛，只剩下白色的脂肪，嘴邊有七、八個魚鉤子，可以明顯看到有魚鉤掛在江豚嘴上。

枝江市農業綜合執法大隊工作人員稱，已派人前去現場處理，並表示該區域每天都有人巡邏，巡邏人員並沒有發現死亡的江豚。「有可能那個地方不是第一個現場，也有可能是被浪推過來的。」雖然嘴上有魚鉤，但還不能判定江豚的死亡原因。工作人員還稱，該區域不是禁釣區域，可以使用一人一桿一線不多於兩鉤的釣具進行釣魚。

此後，宜昌市漁政監察支隊工作人員回應表示，市民發現的確實為死亡江豚，已移交至中國科學院水生生物研究所調查死亡原因，若證實屬於人為致死將移交公安部門。

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據公開資料顯示，長江江豚因其外形神態可愛、嘴角似微微向上而稱為「微笑天使」，是國家一級重點保護野生動物，屬於長江中特有的淡水鯨豚類動物，是評估長江生態系狀況的重要指標物種。 2023年2月28日，農業農村部公布2022年長江江豚科學考察結果，長江江豚族群數量為1249頭。