｢稱台灣是國家｣疑惹禍　韓國《英雄聯盟》電競聯賽轉播遭內地禁止

《英雄聯盟》（League of Legends）韓國賽區（簡稱LCK）新賽季本月17日吹響號角，不過內地電競迷們卻不能透過官方管道觀賞LCK賽事。根據《南華早報》報道，內地停播今季LCK賽事的種種原因，指向去年底LCK戰隊Gen.G宣傳赴台活動時，稱「台灣為海外國家」，踩到政治紅線的辱華事件。



《南華早報》29日報道，從2018年開始在中國獨家轉播《英雄聯盟》（LoL）韓國職業聯賽LCK的內地網絡遊戲平台「虎牙」，宣布放棄轉播從17日開始的2024 LCK春季正規聯賽。消息一出，各界多認為原因與韓國電競隊昔稱台灣為「國家」有關，遂遭中國官方下令禁止轉播韓國電競賽事。

騰訊旗下的遊戲直播平台「虎牙」自2018年獨家取得LCK轉播權後，今次是首度放棄轉播LCK春季賽。

韓國電競隊「Gen.G」稱「台灣為國家」，疑踩政治紅線，內地平台禁止轉播韓國電競賽事。（X@GenG）

報道提及，韓國電競隊「Gen.G」去年12月在臉書平台宣傳赴台灣活動時，在公告中稱台灣為「國家」，當時內地多個網絡論壇提出強烈反對。「Gen.G」後發表道歉文，表示「堅決尊重和支持中國的主權和領土完整」，但此舉換成韓國人認為屈服修改內容而提出指責。

報道引用內地LoL聯賽解說員、前電競選手957柯昌宇分析，認為內地停止轉播LCK與Gen.G有關；另一名業界人士也向韓媒證實，Gen.G鬧出的風波正是內地官方令停播LCK的主因。《南華早報》指出，在全球電競業收益性惡化的情況下，中國停止轉播LCK將對韓國電競的效益造成一定打擊。

由於目前內地觀眾無法合法觀看LCK轉播，迫使電競迷紛紛使用VPN翻牆到他國收看轉播，其中台灣賽區PCS的轉播頻道首當其衝。至於內地何時會恢復轉播LCK，騰訊遊戲開發商「拳頭」（Riot Games）及轉播平台虎牙目前尚未做出回應。