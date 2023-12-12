英雄聯盟｜TheShy離隊缺席春季賽　內地粉絲轟WBG刪鏡頭逼害功臣

中國《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）》戰隊WBG（微博電競）在周一（11日）晚上11時宣布，韓國籍上路選手TheShy離隊。

由於LPL（中國賽區）轉會期於周二中午12時截止，在未有轉隊消息下，意味TheShy將缺席LPL的春季賽，他本人亦在微博發文表示想休息一下，希望能在夏季賽再次努力。不過由於早前一直有輿論稱WBG會方用各種方法逼TheShy降薪，因而引起大量粉絲不滿。



WBG周一晚上11時宣布TheShy（姜承録）離隊，該名選手亦在個人微博中發表聲明，感謝戰隊之餘，亦為自己在世界賽表現不佳感到歉疚，「所以我想休息一下，利用這次休息時間，調整好自己的身心狀態。如果有機會的話，會努力在夏季賽以一個嶄新的面貌和大家見面。」

TheShy在微博中感謝WBG，並表示想要休息一下，有機會的話會在夏季賽復出。（微博截圖）

剛過去的S13世界賽，TheShy率領WBG殺入決賽，然而決賽的不濟表現亦遭網友批評。在三局被針對的比賽中，他合共只錄得1次擊殺，卻陣亡16次，KDA（統計數據之一，擊殺+助攻/死亡）只有0.375，因而被取笑為「TheShxt」。

縱使如此，TheShy仍在周六的LPL全明星賽事及頒獎典禮上，獲選「2023年度最受歡迎選手」。他曾在S8（第8賽季）以主力身份助IG奪得LPL史上首個世界賽冠軍，憑其高超技術及進取打法，巔峰時期被稱為世界甚至是歷史最佳上路選手，至今在內地仍有大量粉絲。

雖然在剛過去的S13決賽表現不佳，但TheShy仍獲選「2023年度LPL最受歡迎選手」。（微博圖片）

世界賽結束後，LPL進入轉會期，TheShy卻遲遲未與WBG續約，前路備受關注。上周微博開始有人爆料，稱WBG與另一名上路選手Zdz簽名，而且一直在接觸其他戰隊的上路，變相逼TheShy降薪續約。

加上LPL早前發布的官方紀錄片中，WBG那一條只有39分鐘，為所有戰隊中最短，比最長一隊短20多分鐘。粉絲看完後，紛紛不滿TheShy與另一名盛傳離隊的選手weiwei極少鏡頭，甚至沒有基本的單人訪問，「像是查無此人」；有粉絲將有TheShy出鏡的畫面獨立剪輯，他作為主力之一，片段零零碎碎加起來卻只有3分多鐘。

有粉絲在影片網站剪輯出有TheShy的鏡頭，表示零零碎碎也只有3分鐘。（影片網站截圖）

TheShy確定離隊後，「WBG宣布TheShy離隊」隨即登上微博熱搜第4位，大批網民祝福他之餘，亦對戰隊「迫害」這名亞軍功臣的做法大感不滿，甚至有人貼出將戰隊貨品退貨的截圖。

輿論之下，WBG電競負責人及老闆（微博ID：石頭趕路ing）發表長文，詳細解釋整個轉會期的事情始末。他表示在世界賽結束當晚已邀請TheShy留隊，並開出聯盟規定的選手頂薪，但對方表示需要時間考慮。

WBG老闆續稱，為保證戰隊正常運作，在TheShy不確定會否留隊情況下，於12月1日簽下「你們都知道的那個選手」（即Zdz），並指他願意當TheShy的後備；「石頭趕路ing」表示最後TheShy決定暫時休息，雙方和平分手，「這就是圍繞TheShy選手整個轉會期的過程，完全是一個（與）待遇無關的決定，WBG給到了聯盟標準的頂薪，TheShy選手以及團隊也並未在待遇方面提出任何的訴求。」

WBG老闆解釋全文：

關於在紀錄片刪減兩名選手的鏡頭，WBG老闆亦在另一條微博解釋：「紀錄片聯盟制作、出品。WBG無資格無權利做任何改動，結尾出品方那里寫得很清楚。 ​​​」

不過廣大網民不相信他的解釋，指出ThyShy在早前的直播中，曾詢問過觀眾春季賽何時開始，更透露自己最近正在上「中文強化班」，認為他很明顯是想要好好打春季賽；而且網民表示獨家播放平台《咪咕視頻》宣傳介面上，WBG紀錄片的標題是「TheShy天神下凡2.0版絕地翻盤」，但TheShy本人在最後成品中的鏡頭卻寥寥可數，「WBG你們刪鏡頭前怎麽不給咪咕說一聲，這怪尷尬的」，讓整件事陷入「羅生門」。

網民不滿《咪咕視頻》宣傳時標題以TheShy為主角，但最後他在紀錄片的鏡頭卻非常少。（微博圖片）

大批為TheShy抱不平的粉絲依然在微博猛烈抨擊WBG：「希望Shy粉全部取關（取消關注），從今以後贏WBG的隊就是我主隊」、「緬北俱樂部實錘，一生黑 ​」、「好巧啊！進世界賽的四支隊伍全部都有人員調整，偏偏聯盟就針對你WBG，人家離隊的選手不刪視頻，專門針對你們WBG」。

回顧世界賽決賽結束後的訪問，當時TheShy確實有表示「不認為休息是件壞事」，也稱會考慮下一步的選擇，因此有部分網民認為外界反應過大。

LPL夏季賽具體時間暫未公布，近3季均在6月或7月開始，也就是說TheShy的粉絲至少需等待半年，才能看到這名傳奇上路選手再次出現在職業舞台上。