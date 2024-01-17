英雄聯盟｜Rekkles T1二隊地標破觀戰紀錄　中路隊友Poby意外爆紅

歐洲著名射手Rekkles去年12月宣布加入韓國勁旅T1二隊，並會轉任輔助，此消息當時震驚整個《英雄聯盟》界。

這名曾是世界頂級射手的瑞典選手，於周二（16日）迎來在T1二隊的地標戰，更一舉將LCK（韓國賽區）第二聯賽觀戰紀錄提升兩倍多。然而比賽過後，成為網民熱議話題的，卻是隊中曾擔任Faker後備的中路Poby。



雖然《英雄聯盟》冠軍絕大部分時間由中韓兩國壟斷，歐美戰隊相對不獲關注，不過Rekkles是例外之一，他憑藉英俊外表及出色實力，在全世界都有不少「粉絲」，在內地被稱為「歐成」（編按：意思為歐洲高學成，高學成是已退役內地著名射手，遊戲ID為「微笑」）、在台灣則有「小王子」之稱。

Rekkles實力與外貌兼備。（Rekkles X）

Rekkles生涯最著名時期是效力歐洲勁旅Fnatic，他曾在S8賽季率領戰隊殺入世界賽決賽，但最終不敵IG獲亞軍。至今除了S1外，歷史上也只有2支歐洲隊伍進入決賽。

由於年紀漸長，Rekkles此後表現及戰績逐漸下滑，而且在S13堅持轉任輔助，被Fnatic放到後備席上。賽季結束後，已27歲的Rekkles決定加盟T1二隊，以「高齡選手」身份繼續追逐夢想，「我希望嘗試一切想要做的事，這樣我職業生涯結束時，我便能跟自己說已嘗試過。」

宣布加盟T1二隊後，Rekkles拍攝短片解釋決定。（Youtube截圖）

LCK次級聯賽一向關注度平平，據Esports Charts統計，此前最多人觀戰紀錄為42196人；受惠於「小王子」名氣，，他在T1二隊地標戰的觀戰人數最多時達到159101人，為原紀錄的315%。

從今次打破紀錄便可看出，Rekkles極受LoL粉絲歡迎。（Esports Charts）

T1二隊面對KDF二隊的這場比賽為BO3（三局兩勝制），擔任輔助的Rekkles早期便在下路幫射手拿到雙殺，助戰隊贏下首局之餘，更獲當場比賽MVP；然而T1的對線、團戰能力雖然比對手出色，但之後兩局在決策上頻頻失誤，最終以1：2不敵KDF。

Faker後備Poby意外爆紅

雖然不少網民都明言是為看Rekkles而來，但賽後討論話題卻聚焦在T1二隊的中路選手Poby身上。

第二局Poby使用能夠偽裝成其他角色、且擁有群體控制技能的妮可，多次變身小兵外型到處游走，為這場賽事增添不少娛樂性；然而比賽中後期拉鋸階段，Poby變身後在下路等待時機，即使對方大舉推進卻仍不現身，回過神來時，KDF已將三路兵營拆掉。

Poby在下路的隱蔽位置埋伏，卻遲遲沒有現身導致三路兵營被破。（Youtube截圖）

之後Poby雖然亦帶領隊伍打出兩次精彩團隊反擊，可關鍵時刻，他在對方沒有自己視野情況下繞後空大，反被KDF合力擊殺，T1亦因此輸掉第二局。

即使聽不懂韓文，也能經常在這一局中聽到旁述喊出Poby名字。實際上去年世界賽開始前，傳奇選手Faker曾受傷缺陣，當時Poby便是頂替T1中路的後備，這名二隊選手上陣期間，T1錄1勝7負。

有網民留言笑稱Poby「除了長得可愛之外真是毫無優點」。（T1 X）

今次觀看Rekkles比賽，不少網民均有意外收穫：「我為Rekkles而來，為Poby留下」、「第二局Poby的表現，是我今年看過最有娛樂性的電競賽事」、「Poby是我心中的GOAT」、「當初讓他扛受傷的Faker的中路真是辛苦他了」、「Poby每一場都在環遊世界」、「Poby總不會讓我失望」、「雷我小王子，去年還雷四個學長」。

也有人笑言Rekkles今次加盟T1，原來不是「抱大腿」，是被請來當大腿給大家抱。

Rekkles地標戰發揮出色，不過能否在T1打出成績，似乎仍有不少問題需要面對。（T1 X）

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