中國女子涉從事間諜活動遭驅逐　加拿大：僑辦勢力滲透華人社區

一名中國女子涉嫌在加拿大從事間諜活動，干預加拿大事務，遭到該國驅逐。周一（29日），針對外國干預加拿大選舉的獨立聽證調查正式展開，主持法官承諾將揭露真相。



據加拿大移民和難民委員會（IRB）裁決書，張靜（Jing Zhang，音譯）曾在中國國務院僑務辦公室（OCAO）工作11年，協助組織向海外華人施壓。在張靜的聽證會上，加拿大邊境服務局（CBSA）表示，僑辦勢力滲透到加拿大華人社區，以鎮壓包括台灣人、維吾爾族人、法輪功會員和華裔加拿大公民在內的反對者。其透過激勵、抑制和監視，以管理海外華人社區的行為，相當於間諜活動。

裁決書指，張靜2008年至2019年受聘於揚州僑辦，先後擔任公共關係主任、海外聯絡總監，每年出國出差4次，與中國境內和海外僑民的「目標群體」接觸，包括學生、知名人士、政府職員和團體，以及商界人士，任務是實現僑辦的目標工作。

加拿大邊境服務局（CBSA）表示，僑辦勢力滲透到加拿大華人社區。圖為溫哥華華埠。（Wikimedia Commons）

據稱，張靜擁有法律學位，她故意淡化自己在僑辦的角色，將其歸咎於翻譯錯誤，並辯稱加拿大曾多次給她簽發簽證，期間沒有任何問題。出於安全原因，驅逐張靜的決定在去年8月28日下達，但最近才公開發布。

另一方面，周一開始，加拿大對外國干預加拿大2019年和2021年的聯邦選舉展開公開聽證調查，其主要針對中國，但也會審查俄羅斯和伊朗。主持聽證調查的法官何格（Marie-Josee Hogue）表示，該工作是揭露真相，調查小組將盡可能地徹查、分析及反思。