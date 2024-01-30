胡潤發布去年食品業百強榜：茅台蟬聯第一　前十強半數為白酒企業

「在中國這個擁有14億人口的大國，最值錢的企業，不是一個生活必需品，而是一個食品行業的高檔白酒。」胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，這在全球是絕無僅有的。



內媒《觀察者網》報道，胡潤研究院攜手環球首發1月29日發布《2023環球首發．胡潤中國食品行業百強榜》，榜單前十名分別是貴州茅台、五糧液、農夫山泉、瀘州老窖、山西汾酒、海天味業、洋河股份、牧原股份、百威亞太、金龍魚，有5家是白酒企業。

貴州茅台酒被視為中國國酒，深受酒迷和收藏家愛戴，一直有價有市。（資料圖片）

此外，11家企業新上榜，分別是珍酒李渡、王老吉大健康、巨星農牧、天新藥業、蓮花健康、益生股份、新五豐、大成食品、神農集團、承德露露、古越龍山。除承德露露外，其餘10家均是首次上榜。

胡潤指出，今年新上榜的企業中，有4家農牧企業。榜單中，也是農牧類企業增加最多，比去年多3家。

針對內地農牧企業在劇烈市場波動中表現尚可，胡潤分析指，一則是農產品為基本生活必需品，其需求相對穩定；二則農作物和牲畜的生長週期通常較長，有助相關企業預測和規劃生產，再者較多受惠於官方政策支持與保護。

綜觀總體榜單表現，去年飲品類企業表現得比其他食品企業要好，因為非飲品類企業價值整體下降20%，而飲品類企業價值整體才下降9%。胡潤分析，這主要是因為飲品通常保質期更長，在市場需求波動時能夠更好地調節庫存和生產計劃，另外，飲品的品牌效應更強。

而榜單前三甲也有不同程度的價值下滑，其中，貴州茅台雖以2.2萬億（人民幣，下同）價值蟬聯中國食品行業最具價值企業，但較去年同期下降5%；五糧液以6000億元位居第二，但價值下跌9%；首富鐘睒睒的農夫山泉以4600億元價值位居前三，價值下降12%。

農夫山泉拿下《2023環球首發．胡潤中國食品行業百強榜》第三名。（微博＠農夫山泉）

與此同時，也有部分企業逆勢增長。價值增長最多的是中糧福臨門，增長了200億元，其2022年稅後淨利潤快速增長；其次是華彬快消品，增長了170億元；第三是今世緣和東鵬飲料，都增長了160億元。

胡潤分析，今世緣的價值增長主要歸功於公司產品結構優化，高端酒品占比不斷提升，使得營收、利潤拉升。東鵬，則是因為其大單品500ml金瓶銷量持續提升，「補水啦」等新品表現亮眼、其他飲料貢獻收入增加顯著。

但受上榜企業總價值減少影響，中國食品行業百強榜入圍門檻下滑。2023年上榜門檻為90億元，比去年下降10億元；前50名門檻為240億元，比去年下降10億元；前10名門檻為1900億元，比去年下降400億元。