胡潤報告：廣東千萬淨資產家庭達30.7萬戶　還多過北京上海

近日「廣東千萬淨資產家庭近40萬戶」的話題登上微博熱搜。胡潤研究院發布了《胡潤百富2023中國高淨值家庭現金流管理報告》，74頁報告揭露內地高淨值家庭對於現金流管理的需求和趨勢，整體盤點中國千萬（人民幣，下同）淨資產的「高淨值家庭」規模達到211萬戶。其中廣東居首達到30.7萬戶，更多過第二名北京的30.6萬戶與第三名的上海的27.1萬戶。



胡潤研究院的研究結果顯示，內地擁有600萬家庭淨資產的「富裕家庭」達到518萬戶，擁有千萬家庭淨資產的「高淨值家庭」則有211萬戶，上看億元家庭淨資產的「超高淨值家庭」達到13.8萬戶。

胡潤研究院說明，內地高淨值家庭的財富總額繼續擴大，相關財富總資產從2021年的160萬億元上升到2022年的164萬億元、年增率2.5%，也是全年GDP總量的1.4倍。其中可投資資產達67萬億元、佔總財富4成。

2020年廣東省GDP首次超過11萬億元人民幣。圖為廣州市夜景。（新華社）

其他超過10萬戶的還有浙江21.6萬戶、香港21.5萬戶、台灣18.4萬戶、江蘇12.7萬戶。

高淨值家庭中，企業主佔比達52%，比上年增長2%，平均擁有320萬元現金及有價證券，以及價值560萬元以上的房產。

北京社科院研究員王鵬表示，廣東歷史上就是富庶之地，有很多財富積累，家族財富傳承需求和經驗由來已久，且作為中國歷史悠久通商口岸之一，廣東的對外開放一直走在時代前列，相應高淨值家庭的產業也都具有國際化背景。

王鵬指出，這種以外向型為核心的加工貿易和高新技術產業具有可持續性強、可反覆運算性強以及可複製性特點，由此也提高了廣東的造富速度。