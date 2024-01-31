發霉長毛散發惡臭　天津海關入境貨櫃中查獲超20噸「洋垃圾」

據內地海關總署官方帳號「海關發布」披露，近日，天津東疆海關在一個申報為「空箱」的貨櫃內查獲20.47噸洋垃圾，為天津口岸今年首次在空箱監管中查獲夾帶案件。



海關查驗員在對進入內地的船舶進行空箱監管作業的過程中，發現一個貨櫃在轉運過程中有小量帶異味的液體流出。東疆海關立即聯繫碼頭扣留此貨櫃，經拆箱查驗，發現貨櫃內裝滿灰白色柔軟塊狀物，物體表面潮濕黏連、髒污嚴重，伴隨強烈腐臭氣味，且具有明顯發黴長毛現象。

後經取樣送檢，鑑定夾帶物為天然橡膠或乳膠製品在生產過程中產生的落地料、下腳料、廢碎料，屬於我國禁止進境的洋垃圾。目前，該進境空箱夾帶洋垃圾線索已立案。

資料顯示，「洋垃圾」即為進口固體廢棄物，亦指以走私、夾帶等方式進口國家禁止進口的固體廢棄物或未經許可擅自進口屬於限制進口的固體廢棄物。

部份發達國家為避免高昂的垃圾處理費用，以及保障自身國家的環境，便將「洋垃圾」賣到發展中國家以轉嫁危機。而部份發展中國家民眾因消費能力不足等問題，亦為「洋垃圾」的入口提供溫床。2021年1月1日起，內地全面禁止以任何方式進口固體廢棄物，禁止境外固體廢物入境傾倒、堆放、處理。