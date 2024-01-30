美國海關盤問拉攏中國留學生　遭拒後註銷簽證稱｢只怪你是中國人｣

自去年年底，中國赴美留學人員屢遭美國海關執法人員盤查，甚至取消簽證遣返，而事件亦多發與華盛頓杜勒斯機場。機場海關執法人員在進行盤問時，甚至公然要求中國留學生提供中國政府內部信息等情況，並赤裸表示，「不在乎你的科研，要怪就怪你是中國人」。



據「中國僑網」報道，一名本科、碩士皆畢業於中國重點高校的留學生李某稱，自己在1月赴美國馬里蘭大學攻讀計算機博士學位。但當她抵達華盛頓杜勒斯機場時，卻遭到美國海關執法人員將其帶往「小黑屋」進行漫長的盤問。

李某赴美將入讀馬里蘭大學計算機博士學位。（百度百家號）

李某回憶，美方執法人員強行檢查她的隨身手機、筆記本電腦等電子產品，拒絕其聯繫中國領事館的請求，並反覆詢問李某及其家屬是否為中國共產黨員或共青團員，以及李某在本科、碩士的研究經歷和導師情況。

在盤問期間，美方執法人公然「拉攏」李某，要求她提供中國政府內部信息，以及為中國政府工作的在美人員情況，並稱若其配合、為美方工作則即可放行。

李某拒絕後，美方人員在沒有任何證據的情況下，以其研究過於前沿、懷疑未來會作出危害性科研為由，作出5年禁止入境決定，註銷其合法有效簽證並遣返。並赤裸裸地表示：「我們不在乎你的科研，要怪就怪你是中國人，我們不相信你。」

美國海關試圖拉攏李某，要求其提供中國政府資料及為中國政府工作的在美人員信息。李某拒絕後，美國海關註銷其簽證，並稱「我們不在乎你的科研，只怪你是中國人」。（圖為「視覺中國」示意圖）

據不完全統計，2023年11月底以來，僅在華盛頓杜勒斯機場，就至少有8名持合法有效證件的中國留學生遭美國執法人員盤問調查，甚至遣返。《環球時報》曾報道過兩宗中國留學生入境是遭盤問8小時，最終被註銷簽證的事件。

對此，中國駐美大使館謝峰日前表示，每月數十名留學生等中方赴美人員被拒絕入境，這些學生在沒有確切證據的情況下被貼標籤，甚至強制遣返、禁止入境是「絕對無法接受的」，中方已第一時間向美方表明強烈反對的嚴正立場，將繼續堅決維護中國公民正當合法權益。

昨日（29日）中國駐美大使館官網亦發文提醒赴美中國留學生，謹慎選擇自華盛頓杜勒斯國際機場入境；同時入境美國時提高安全意識，詳細了解美入境政策規定，提前做好出行準備。