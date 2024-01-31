福建省領導走訪東部戰區　強調為完成祖國統一大業作更大貢獻

近日，福建省黨政領導專程赴東部戰區走訪慰問，省委書記周祖翼表示，「希望東部戰區一如既往關心支持福建發展，軍地同心、攜手共進，努力為完成祖國統一大業作出更大貢獻。」



據《福建日報》報道，周一（29日），福建省委書記周祖翼、省長趙龍、省委副書記羅東川、副省長王金福等，專程赴東部戰區走訪慰問。東部戰區司令員林向陽、政委劉青松等，出席軍地座談會。

報道指，林向陽是2022年接替何衛東（現任中央軍委副主席）擔任東部戰區司令員的，他此前擔任過中部戰區司令員；劉青松去年履新東部戰區政委，此前任北部戰區政治委員等職。

周祖翼說，過去一年，東部戰區建設取得了新成績，「大家始終與福建人民心連心，積極投身福建鄉村振興、城市建設、搶險救災、國防教育、文明創建等各項事業，作出了重要貢獻。」

周祖翼提及，福建是著名革命老區、中央蘇區，素有軍愛民、民擁軍的光榮傳統。「衷心希望東部戰區一如既往關心支持福建發展，軍地同心、攜手共進，努力為完成祖國統一大業作出更大貢獻。」

值得一提的是，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，2023年7月6日視察東部戰區機關，對東部戰區成立以來為維護國家領土主權和海洋權益、維護祖國統一作出的重要貢獻給予充分肯定。

習近平強調，世界進入新的動蕩變革期，中國安全形勢不穩定性不確定性增大。他要求，要增強憂患意識，全力以赴履行好戰區主戰職能。

習近平2023年7月6日視察東部戰區機關。（新華社）

習近平2023年7月6日視察東部戰區機關。（新華社）

據了解，東部戰區下轄領導和指揮江蘇、浙江、安徽、福建、江西五省和上海市的所屬武裝力量。今年1月9日，江西省委書記尹弘、省長葉建春率團專程赴東部戰區走訪慰問，並舉行軍地雙方座談會。

此外，中共福建省委台灣工作辦公室、福建省人民政府台灣事務辦公室上周五（26日）揭牌，根據《福建省省級機構改革實施方案》，為進一步強化完善相關政策制度體系、統籌協調指導推動兩岸融合發展，組建福建省委台灣工作辦公室，作為省委工作機關，劃入省委台港澳工作辦公室(省政府台港澳事務辦公室)對台工作職責，加掛「福建省人民政府台灣事務辦公室」牌子。