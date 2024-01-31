「科目三」爆紅會「舞統台灣」？國台辦稱可笑：「反中」反到反智

今日（31日）上午，國台辦舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華就近期兩岸熱點問題回應。其中，大陸「科目三」舞蹈在網絡爆紅，在台灣也吸引大量人跟風模仿，台北寧夏夜市近日就因舉辦「科目三」舞蹈競賽引發關注，還有人將其戲稱為「舞統台灣」。對此，陳斌華批評，這是「反中」反到反智。



陳斌華表示，「科目三」最近在網絡上很流行。大家經常能夠看到，一首歌曲、一種舞步，會通過社交平台很快風靡兩岸。他注意到台北寧夏夜市不久前舉辦的相關比賽，民眾踴躍參與、叫好聲四起，對這種新穎的創意方式，他覺得挺好。民進黨擔憂所謂「舞統台灣」，如同他們最近禁止大陸螺螄粉輸入一樣，非常可笑。對於「科目三」、螺螄粉這些受到台灣青年喜愛的事物，島內綠營政客、「台獨」分子之所以總是會如臨大敵，答案只有一個，就是因為這些都來自大陸。在這些綠營政客、「台獨」分子眼裏，吃螺螄粉會被「統戰」，跳「科目三」會被「舞統」，完全是「反中」反到反智。

他稱，兩岸同文同種、同風同俗，兩岸同胞特別是青年人有一樣的美食愛好、一樣的文化品位，在流行文化和生活方式上互為影響再正常不過。現在台灣年輕人喜歡吃大陸零食，喜歡看大陸影視劇，喜歡唱大陸某音神曲，已經成為一種潮流，一種生活方式。民進黨一些政客和「台獨」分子，跟不上年輕人的節奏，為政治私利一味進行操弄，只會被年輕人所拋棄。

台北寧夏夜市近日因舉辦「科目三」舞蹈競賽引發關注。（央視截圖）

另一方面，賴清德當選後，台灣有聲音擔心ECFA中斷會嚴重影響島內工商業發展，對此陳斌華說，正反兩方面的事實早已證明，兩岸關係好，台灣才會好；也早已證明，ECFA是一項造福台灣同胞的好協議，是島內各界在乎的「好康」，絕不是民進黨所污蔑的「毒藥」。兩岸一家親，親望親好。沒有人比大陸更希望兩岸關系好，希望台灣同胞能過上和平、安寧、富足的好日子。至於ECFA能否繼續生效實施，端視民進黨當局推行什麽樣的兩岸政策路線，包括能否正視民意關切，採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制。

陳斌華又指，大陸不斷優化涉台營商環境，大陸台企總體經營狀況良好，對在大陸投資興業充滿信心。大陸踐行「兩岸一家親」理念，想方設法解決兩岸同胞交往中衍生的實際問題，維護兩岸同胞合法權益。對於極少數因疾病、證件或其他個人原因滯留大陸的台胞，有關部門和地方十分關心，一直積極給予醫療救助和生活照顧，並根據當事人意願，協助其返台。

外交方面，有台媒稱大陸方面向圖瓦盧媒體提供報酬，讓其報道不利於台灣的內容，並企圖干預圖瓦盧選舉，破壞兩地邦交關係。陳斌華稱，一個中國原則是大陸同世界各國建立和發展外交關系的政治基礎和前提。不論是過去、現在還是將來，大陸都絕不可能拿一個中國原則做交易。花錢買「承認」、維持「邦交」是民進黨當局的慣用手法。他們為謀取政治私利，在國際上謀「獨」，大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢。這種不折不扣的「金錢外交」、「凱子外交」，禍台害民，貽笑大方，窮途末路。

而就前美國總統特朗普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意，並拒絕表態「保衛台灣」，陳斌華表示，美國奉行的永遠是「美國優先」，台灣隨時會從「棋子」變「棄子」。