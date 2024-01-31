7年在三藩市街頭無端遇襲三次周身傷　87歲翁棄美國籍回廣州養老

據美媒《三藩市標準報》（The San Francisco Standard）及內媒《新聞晨報》等報道，87歲華裔老翁廖榮炘從廣州移民到三藩市24年，近7年在三藩市街頭無端遇襲三次，最終決定放棄美國國籍，恢復中國國籍，將於本年2月回廣州養老。



報道指，廖榮炘第一次遇襲發生在7年前的一個早上，當時他在街頭遭暴打至昏迷。廖榮炘醒來時發現自己躺在醫院急救室裏，右手骨折包滿繃帶，並縫了8針。由於他對事情經過完全沒有印象，案件不了了之。

廖榮炘第二次遇襲的經過卻被街頭閉路電視拍下，更曾震驚當地社區。在2020年2月20日上午，當時廖榮炘在街頭獨自坐在輪椅上，正在等車回公寓。一名年輕男子從馬路對面跑過來，突然凌空一腳踢倒廖榮炘，廖榮炘的後腦重重撞在地上，血流如注昏迷過去。

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廖榮炘醒來時已經身在醫院，頭上縫了6針。盡管疑犯被捕，廖榮炘也多次出庭要求法律為他伸張正義，但最終因疑犯疑似為精神病患者而獲撤訴。

第三次遇襲是在3個月前，當時廖榮炘推著輪椅走到一家藥房前，突然一名非裔青年走近揮拳連打他的頭部。廖榮炘被打得滿臉是血，眼眶腫脹。藥店員工隨即報警，警察趕到現場拘捕疑犯，但廖榮炘稱事件最後同樣不了了之。

廖榮炘不良於行而且聽力有困難，報道指廖榮炘多次遇襲後，幾個兒子與他商議後，決定送他回廣州養老。

廖榮炘說，他退休後才移民到美國，沒有正式工作，美國政府提供各種福利及免費醫療，他也入住了不錯的長者公寓。但是多次遭遇街頭暴力襲擊，令他不得不做出了艱難選擇。

廖榮炘兒子：三藩市太危險

廖榮炘的兒子又稱，三藩市太危險了，「公共安全狀況變得越來越糟糕」。他又透露，廖榮炘的一個小兒子住在中國，將會照顧他。