中國留美博士槍殺導師　連開10槍到子彈耗盡　或因精神問題判無罪

去年8月28日，美國北卡羅來納大學教堂山分校的實驗大樓發生槍擊案，華裔導師嚴資傑（Zijie Yan）被殺，涉案疑犯齊太磊（Tailei Qi）被控一級謀殺以及非法持槍進入校園2項罪名；若罪名成立，最高可被判處死刑。

美國時間1月19日，美國地方法院公布槍殺案相關文件，還原齊太磊在作案前的活動軌跡，顯示其曾租用和購買與槍擊案同型號的槍支，事發時連開10槍直到子彈耗盡，隨後或試圖銷毀、隱藏證據。



《紅星新聞》報道，最新公布的3份逮捕搜查令顯示，案發前不久，34歲的齊太磊網購了一把9毫米手槍，並在案發前一天去過射擊場。據目擊者講述，在案發當天，齊太磊與導師嚴資傑發生爭執後便傳出5聲槍響，更目睹齊太磊手持手槍。

槍擊案發生後，多名目擊者迅速指認齊太磊是槍手。調查人員確定，齊太磊在襲擊過程中連開10槍，「很可能是在向嚴資傑開槍，直到他的子彈耗盡」。

不久後，當地警方接報，稱一名男子在離案發實驗室兩英里的樹林里奔跑。該男子身穿一件灰色衣服，與目擊者對齊太磊的描述相符。

美國北卡羅來納大學2023年8月28日發生槍擊案，涉案疑犯齊太磊（Tailei Qi，譯音）因涉嫌槍殺一大學教職員，被控一級謀殺，以及在校園攜帶槍械罪，29日提堂。圖為警方發布疑犯首張大頭照（mug shot，司法檔案照）。（美國警方發布照片）

事發當日下午2時許，警方逮捕齊太磊，但當時他並無攜帶槍支。齊太磊聲稱自己當時正跑向公寓。最新披露的逮捕令顯示，齊太磊向警方表示，案發當天早上他正在實驗室，但在接到校園有槍手的警報後就決定回家。

報道稱，當局似乎認為，在開槍到最終被捕期間，齊太磊「很可能試圖逃避執法部門的偵查，並可能試圖銷毀或隱藏證據」。同時，齊太磊向警方否認自己擁有或持有手槍，但稱兩周前曾在靶場租用過一把槍。

2023年8月28日，美國北卡羅來納大學教堂山分校的實驗大樓發生槍擊案，華裔導師嚴資傑（Zijie Yan）被殺。（紅星新聞）

最新披露的文件顯示，槍擊案翌日，一家靶場的工作人員主動聯繫執法部門，稱齊太磊曾在2023年8月17日和8月27日（案發前一天）兩次前往該靶場。他填寫所需文件時，將「嚴資傑」列為緊急聯繫人。他曾在靶場租用一把格洛克43X（GLOCK 43X）手槍「練習使用」，還購買一盒9毫米彈藥。在離開射擊場後不久，他再回程購買多一盒彈藥。

報道稱，齊太磊所購買的彈藥型號與在槍擊案發現場發現的殘留彈殼一致。不僅如此，警方還發現他通過網上非法購買的槍支，與其在靶場租用的一致。

據悉，槍擊發生後，警方搜查了齊太磊居住的公寓，並在其電腦內發現兩個槍支網站論壇的登錄信息。一名用戶向調查人員確認，他在槍案發生幾天前將一把格洛克43X手槍出售給齊太磊。

美國北卡羅來納大學教堂山分校。（The University of North Carolina at Chapel Hill）

法庭文件還表明，齊太磊在作案前曾誘騙校園服務台更改賬戶設置，未經授權侵入一名女同學的郵箱。法庭文件稱，齊太磊對此行為供認不諱。不過，文件並沒有解釋此事對謀殺案調查的重要性。

自被捕以來，齊太磊一直被關押在監獄內，不得保釋。在2023年11月的庭審中，齊太磊因患有精神疾病被判定不適合接受審判。法官表示，齊太磊在拘留期間表現出「妄想性思維」，出現過幻聽和自殘行為，表現出與嚴重精神疾病相符的行為。兩項獨立的精神評估發現，他可能患有未經治療的精神分裂症。

因此法官裁定，齊太磊不適合接受審判，因為他「無法理解法庭程序，無法理解自己的處境，也無法協助自己的辯護」。齊太磊將被送往醫院接受心理治療。若病情有所好轉，醫生將通知地方檢察官，以便法庭程序可以繼續進行。

此案的檢察官曾稱，齊太磊住院並非意味着他不會受到應有的刑罰，但有很多因素會影響案件無法進入審判階段。報道指，即使接受心理治療，齊太磊也可能無法恢復到足以出庭受審的程度。即使此案的審判後續能繼續推進，他也可能因精神錯亂而被判無罪。