旅法華僑6年前遭警察槍殺　法國須向遇害者家屬賠償13.8萬歐元

6年前，旅法華僑劉少堯被指因襲擊警察而遭槍殺，但其家屬否認有關指控，並以當局犯有「嚴重過失」將法國告上民事法庭。

《環球時報》引述法國傳媒報道，該案的民事法庭裁決判定，法國當局因存在「嚴重過失」，需向遇害者家屬賠償。



2017年3月26日晚，劉少堯在家中被「反犯罪大隊」的警察開槍射殺。案發後警方聲稱，劉少堯是手持剪刀襲向警察時被開槍打死。遇害者家屬否認有關說法，強調「他未傷害任何人」，劉少堯當時手持剪刀是因為他正在家中殺魚。

案件在法國引起華人的憤怒，華僑團體上街遊行要求司法公正，中國政府也呼籲查明真相。

法國傳媒報道，該案在刑事上於2022年作出終審判決，法院以警員享有自衛權為由駁回對涉事警員的指控。而遇害者家屬以當局犯有「嚴重過失」，將法國國家作為主體告上民事法庭，並最終勝訴。

劉少堯家屬的代理律師表示，本次判決在法國司法史上開了先例，當警察瀆職罪被駁回後，民事法院依然裁定當局有嚴重過失罪。

判決書稱，「反犯罪大隊」的警察「只可能被要求干預日常衝突和處理中等危險程度的犯罪」，本應隨身攜帶非致命武器。

此外，法院認為在事發時，法國當局沒有照顧好劉少堯的孩子，讓他們目睹父親的死亡，並且被警方留在公寓內長達2個小時，未提供任何救助，最後還要他們向母親告知父親的死訊，「這說明公共司法部門沒有履行義務的能力」。

法院最終判決，法國應向劉少堯的妻子和子女支付13.8萬歐元（折合約117.5萬港元）的民事賠償。