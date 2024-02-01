財政部：去年全國31省財政收入全部正增長　今年經濟向好趨勢不變

財政部1日公布2023年全國財政收支情況，去年全國一般公共預算收入突破21萬億元（人民幣，下同），增長6.4%，且全國31個省份財政收入全部實現正增長。展望2024年，官方強調「財政收入將會繼續恢復性增長」。



國務院新聞辦公室2月1日舉行新聞發布會，由財政部副部長王東偉等官員介紹2023年全年財政收支情況。王東偉指出，2023年財政收入保持恢復性增長態勢，全國一般公共預算收入突破21萬億元，增長6.4%。就地方來看，東部、中部、西部、東北地區收入分別增長6.7%、6.9%、10.7%和12%，31個省份財政收入全部實現正增長。

在支出方面，2023年全國一般公共預算支出27.46萬億元，增長5.4%。其中，社會保障和就業支出增長8.9%，教育支出增長4.5%，科技支出增長7.9%，農林水支出增長6.5%，城鄉社區支出增長5.7%。

展望2024年中國經濟，官方指「財政收入將會繼續恢復性增長」，強調長期向好的基本趨勢沒有改變。(REUTERS)

另就風險層面，王東偉表示，對地方政府債務，官方推動制定了一攬子的化債方案，抓實抓緊地方政府隱性債務的風險化解工作，化解存量、遏制增量。同時，王東偉也宣示官方將加大對地方的轉移支付力度，去年轉移支付的規模達10.29萬億元，並完善縣級基本財力保障機制獎補資金政策，以向「三保」支出壓力較大、財力相對薄弱的地區傾斜。

對於省級「下沉財力」，王東偉稱將共同築牢兜實基層「三保」底線。

展望2024年的財政收支形勢，王東偉表示，內地今年經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。從財政收入看，隨著宏觀調控政策效應持續釋放，高品質發展扎實推進，將為財政收入增長奠定堅實基礎，財政收入將會繼續恢復性增長。

再從財政支出看，中央將繼續保持必要強度，對地方的轉移支付也將保持一定規模。具體的2024年財政收支預算安排，正在按照黨中央、國務院決策部署來進行細化完善，財政部將按程式提請全國人大審查批准。