藍佛安：中央財政政策加力　明年中國經濟面臨的機遇大於挑戰

「全面推進中國式現代化建設」經濟形勢系列報告會第三場報告會28日在北京舉行，財政部黨組書記、部長藍佛安作專題報告。藍佛安表示，展望明年，中國經濟面臨的機遇大於挑戰，有利條件強於不利條件，「我們完全有信心、有能力、有條件完成全年經濟社會發展預期目標任務，並為明年發展打下良好基礎」，要堅定信心、振奮精神，認真做好明年各項工作。



《新華社》報道，藍佛安表示，積極的財政政策將適度加力、提質增效、強化資金保障，統籌用好稅收、轉移支付、政府投資、融資擔保等政策工具，加強財政與貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

2023年11月13日，亞太經合組織（APEC）財長會議在美國三藩市舉行，中國財政部長藍佛安聽取美國財長耶倫（Janet Yellen）講話。（Reuters）

藍佛安在報告中指出，今年以來，面對嚴峻複雜形勢，中國經濟頂住了壓力、穩定了規模、提升了品質，充分印證了以習近平同志為核心的黨中央對形勢判斷和決策部署的正確性預見性，充分證明了黨中央在複雜多變局面下駕馭經濟工作的高超智慧和嫺熟能力。

藍佛安認為，展望明年，中國經濟面臨的機遇大於挑戰，有利條件強於不利條件。中國經濟韌性強、潛力大、活力足的基本面沒有改變，制度優勢、市場優勢、產業體系優勢、人力資源優勢等重要優勢持續鞏固，高品質發展具備堅實支撐。「我們完全有信心、有能力、有條件完成全年經濟社會發展預期目標任務，並為明年發展打下良好基礎。」

藍佛安表示積極的財政政策將適度加力、提質增效，保持適當支出強度，提高政策精準性針對性。（資料照片）

藍佛安表示，要堅定信心、振奮精神，認真做好明年各項工作。按照中央經濟工作會議部署，積極的財政政策將適度加力、提質增效，保持適當支出強度，提高政策精準性針對性，推進財政管理法治化、科學化、標準化、規範化。

此外，財政部門將聚焦中國式現代化目標任務，進一步強化政策支持和資金保障，統籌用好稅收、轉移支付、政府投資、融資擔保等政策工具，加強財政與貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

報告會由教育部負責同志主持，由中央宣傳部、中央和國家機關工委、教育部、中央軍委政治工作部、北京市委共同舉辦。在京黨政軍機關幹部、中央企業幹部職工、高校師生和首都各界群眾代表約750人參加了報告會。