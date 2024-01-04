財政部長藍佛安：加強財政資源統籌　適度擴大支出規模提質增效

財政部黨組書記、部長藍佛安日前針對當前經濟財政形勢表示，今年要繼續實施積極的財政政策，適度加力、提質增效，強化政策支持和資金保障，促進國民經濟循環暢通。



藍佛安表示，今年要繼續實施積極的財政政策，適度加力、提質增效。（Reuters）

據《人民日報》報道，針對中央經濟工作會議要求的2024年要繼續實施積極的財政政策，適度加力、提質增效。藍佛安表示，適度加力主要是加強財政資源統籌，組合使用專項債、國債以及稅費優惠、財政補助、財政貼息、融資擔保等多種政策工具，適度擴大財政支出規模，促進經濟持續回升向好。提質增效主要是推進財政管理法治化、科學化、標準化、規範化，把同樣的錢花出更大成效，同時加強與其他宏觀政策協同聯動，提升支持高質量發展的效果。

至於下一步，聚焦推動高質量發展、推進中國式現代化，財政政策將如何進一步發力？藍佛安說，財政部門完整準確全面把握黨中央決策部署意圖，緊緊圍繞高質量發展這個首要任務，強化政策支持和資金保障，促進國民經濟循環暢通。

包括支持促消費、擴投資、穩外貿，更好統籌國內國際循環。營造公平競爭市場環境，在財政補助、稅費優惠、政府採購等方面對各類經營主體一視同仁、平等對待，推進全國統一大市場建設。

藍佛安說，要圍繞居民消費升級方向，進一步研究鼓勵和引導消費的財稅政策。（Reuters）

圍繞居民消費升級方向，進一步研究鼓勵和引導消費的財稅政策，着力提升消費能力、優化消費環境、培育新型消費。統籌用好專項債券資金、中央預算內投資、車購稅補助地方資金、鐵路建設基金、民航發展基金等，推動重點領域、重大項目建設，引導帶動全社會投資。

調結構、補短板、強弱項，提高經濟發展質量。加大財政科技投入，進一步調整優化使用方向，向基礎研究、應用基礎研究、國家戰略科技任務聚焦。完善新型舉國體制，全力支持打贏關鍵核心技術攻堅戰，保障好國家重大科技項目等資金需求。大力推進新型工業化，統籌運用專項資金、政府採購、首台（套）保險補償等政策，支持發展先進製造業集群，促進傳統產業改造升級和戰略性新興產業發展壯大，培育新產業新賽道。

持續增進民生福祉，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續基礎之上，盡力而為、量力而行，推動提高公共服務水平和可及性均衡性。始終把教育作為國家戰略性投入予以優先保障，多渠道增加普惠性學前教育資源，推進義務教育薄弱環節改善與能力提升，支持改善縣域普通高中基本辦學條件，建立基於專業大類的職業教育差異化生均撥款制度，推進高校「雙一流」建設，提升教育服務高質量發展能力。