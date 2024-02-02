2023年中國造船完工量按年增11.8%，船舶產品出口額按年增21.4%

2月2日，中國船舶工業行業協會微信公眾號發佈《2023年船舶工業經濟運行分析》。2023年，全國造船完工量4232萬載重噸，按年增長11.8%；新接訂單量7120萬載重噸，按年增長56.4%。12月底，手持訂單量13939萬載重噸，同比增長32.0%。



全國完工出口船3453萬載重噸，按年增長12.6%；承接出口船訂單6651萬載重噸，按年增長64.1%；12月底，手持出口船訂單13015萬載重噸，按年增長36.7%。出口船舶分別佔全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。

2023年，中國船舶產品出口金額318.7億美元，按年增長21.4%，其中，散貨船、油船和集裝箱船三大主流船型出口金額合計187.1億美元，佔出口總金額的58.7%。中國船舶產品出口到191個國家和地區，向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶金額分別為177.3億、29.0億和28.4億美元。

2023年，全國規模以上船舶工業企業實現主營業務收入6237億元，按年增長20.0%；實現利潤總額259億元，按年增長131.7%。