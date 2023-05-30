馬來西亞扣押一艘中國船　指非法打撈英國二戰沉船

1941年在馬來亞彭亨關丹外海遭日軍擊沉的英國戰艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）和「反擊號」（HMS Repulse）沉睡海底數十年來，艦上裝備多次遭人非法盜竊。一艘中國貨船上星期也涉非法打撈這兩艘軍艦的文物而遭馬來西亞海事執法機構扣留。



馬國海事執法機構柔佛州指揮官努魯希佔星期一（5月29日）發文告宣布，執法人員星期天（28日）中午展開例行巡邏時，發現這艘中國福州註冊的貨船未經許可停泊在柔佛的丹絨巷海域。當局於是扣押這艘貨船和船上的32名船員，並在船上搜出相信是二戰時期的砲彈。

努魯希佔透露：「遭扣留的船員包括一名馬國籍船長、以及21名中國公民和10名孟加拉公民。他們的年齡介於23歲至57歲。」他說，海事執法機構初步研判砲彈取自「威爾斯親王號」。當局將與警方和國家文物局合作，進一步確認砲彈的年份。

據英國廣播公司（BBC）上星期六（27日）報道，英國國防部譴責對海底軍墓的「褻瀆」。英國海軍國立博物館則對兩艘戰艦「遭蓄意破壞來牟取私利而憂心忡忡」。

日軍1941年12月7日偷襲珍珠港，並在三天後（同年12月10日）於關丹外海以魚雷擊沉「威爾斯親王號」和「反擊號」，造成兩艦共835名官兵陣亡。英國過後宣布兩艦殘骸為海底軍墓。這兩艘英艦並非首次遭到打撈，馬國海軍在2014年11月也曾逮捕17名非法打撈這兩艘英艦的越南漁民。

據英國《每日郵報》2018年8月報道，超過12艘來自中國且配置起重裝備的平底船，多年來一直在印尼及馬來西亞海域非法打撈二戰時期的沉沒軍艦，以獲取優質鋼材。

本文獲《聯合早報》授權轉載

