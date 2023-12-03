菲律賓：逾135艘中國船隻進入菲暗礁海域

撰文：聯合早報
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菲律賓星期天（12月3日）說，有超過135艘中國船隻「湧入」其海岸附近的一處暗礁，指日益增多的中國船隻「令人震驚」。

法新社報道，菲律賓海岸警衛隊說，中國船隻「分散在」菲律賓經濟專屬區的南沙群島東北端牛軛礁（Whitsun Reef，菲律賓稱為Julian Felipe Reef）上，牛軛礁位於巴拉望島（Palawan）以西約320公里處，距離最近的中國主要陸地海南島約1,000公里左右。

菲律賓當局稱，11月13日，它們發現了111艘「中國海上民兵船隻」（Chinese maritime militia vessels，簡稱CMM）。當海岸警衛隊星期六（2日）在該地區派出兩艘巡邏艇時，中國船隻的數量已增加至超過135艘。

馬尼拉海岸警衛隊說：「菲律賓海岸警衛隊向CMM船隻發出無線電警告，但沒有得到任何回應，據估計，CMM船隻數量現已增到135艘以上，且分散在牛軛礁內。」

海岸警衛隊稱這是一個 「令人震驚的事態發展」。 北京聲稱擁有南海的大部份海域，包括靠近其鄰國海岸的水域和島嶼，並派遣艦艇在相關海域巡邏，以及建造人工島嶼和軍事設施強化立場。

菲律賓、文萊、馬來西亞、台灣和越南也對這片海域的多個島嶼和珊瑚礁提出了主權要求，據信這片海域的水下深處蘊藏着豐富的石油資源。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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