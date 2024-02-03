23條立法｜《新華社》發文：只有反中亂港分子才會對立法感到害怕

港府1月30日展開《基本法》二十三條本地立法公眾諮詢。新華社1月31日發布以港澳平為名，標題為《為什麼香港社會各界都支持盡快完成23條立法》的文章，具有重要意義。2月3日再度發布以港澳平為名，標題為《為什麼反中亂港分子如此害怕和阻撓23條立法》的文章，文章稱「凡是愛國愛港的人們都不僅不會對23條立法感到半點擔心，而且會積極提出建設性意見，支持盡快完成這項立法。只有反中亂港分子才會對23條立法感到害怕，並竭力抵制滋擾，以阻撓這項立法。」



全文如下：香港內外有那麼一些人總是對23條立法感到如芒在背、如鯁在喉。日前特區政府啟動23條立法公眾諮詢之後，他們就像是熱鍋上的螞蟻，紛紛跳起來對23條立法進行各種攻擊抹黑，大肆編造謊言、煽惑恐慌，要把這項立法污名化、妖魔化。

2024年1月30日，特首李家超，率律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強，召開基本法第23條立法公眾諮詢記者會。同時公布鄧炳強將擔任「應急反駁隊」隊長。（盧翊銘攝）

但他們再起勁的鼓噪和表演也注定只是無人響應的獨角戲。因為23條立法針對的是極少數的人，凡是愛國愛港的人們都不僅不會對23條立法感到半點擔心，而且會積極提出建設性意見，支持盡快完成這項立法。只有反中亂港分子才會對23條立法感到害怕，並竭力抵制滋擾，以阻撓這項立法。

當然，他們的害怕和阻撓也是意料之中的。對其緣由，香港社會各界和國際上的有識之士都非常清楚、非常明白：

他們那是做賊心虛。古人云：「為人不做虧心事，半夜敲門心不驚。」這些反中亂港分子都知道，自己幹了多少禍國亂港的壞事。特別是在2019年「修例風波」期間，他們公然挑戰「一國兩制」原則底線，肆意衝擊特區憲制秩序，瘋狂實施暴力犯罪，嚴重破壞香港穩定、危害國家安全。如果說那時因為香港維護國家安全的法律不完善，他們犯下纍纍罪惡竟可以逍遙法外，那麼當23條立法完成，他們再要作出破壞香港穩定、危害國家安全的惡行，就不可能逃脫法律的制裁而必須面對法庭和監獄，他們怎不驚慌惶恐？

行政長官李家超今日（30日）率領律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，宣布即日起展開23條立法諮詢。（盧翊銘攝）

他們那是心裏有鬼。近日香港有個評論說得好：「心懷不軌的人，才會恐懼法律。」這些反中亂港分子雖然嘴上也說支持「一國兩制」，實際上卻不認同不接受香港回歸祖國，總想抗拒、排斥中央對特區的全面管治權，要把香港變成一個獨立半獨立的政治實體。

他們造謠誹謗，不斷攻擊國家根本制度，肆意煽動對憲法規定的中國共產黨領導的敵意和仇恨，傳播非法抗爭理念、離間香港與內地關係。在23條立法把之前的法律漏洞一一堵塞後，這些反中亂港分子再要宣揚「港獨」、意圖煽動將無所遁形，種種障人耳目的伎倆也不可能玩下去了，他們怎不著急頑抗？

他們那是甘心當狗。這些反中亂港分子不願做堂堂正正的中國人，卻要做被敵驅使的狗奴才。過去他們挾洋自重，勾結外部敵對勢力亂港遏華，充當外部敵對勢力在香港策動「顏色革命」並利用香港對內地進行滲透破壞的「代理人」「馬前卒」，一度曾何其猖獗。他們數典忘祖、認賊作父，公然乞求外部勢力干預香港事務、制裁中國和香港特區，瘋狂出賣國家和香港利益，把漢奸國賊做到了家。當23條立法將這些反中亂港分子與外部敵對勢力的聯繫斬斷，其只能成為喪家之犬，再沒有了「洋主子」作依靠，也沒有了賴以生存的「嗟來之食」，他們怎不垂死掙扎？

對反中亂港分子的害怕和阻撓，人們的回答很明確：23條立法就是要讓那些企圖破壞香港穩定、危害國家安全的邪惡勢力感到害怕，他們休想再像以往那般在香港興風作浪、為非作歹！23條立法決不會因為一群蒼蠅走狗的阻撓而受到干擾，他們休想在香港由治及興的進程中螳臂當車、蚍蜉撼樹！