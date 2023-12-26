中國海軍在紅海拒絕營救以色列貨船？　新華社闢謠

一個在Twitter（「X」）上有14萬追蹤的帳號「Megatron」，於12月21日以美聯社為「信源」發文稱，中國海軍軍艦在紅海拒絕救援以色列船隻，引發關注。

新華社今日（26日）引述中國海軍權威人士消息報道稱，此為「假訊息，惡意炒作」。



一個擁有14萬粉絲追蹤，名為「Megatron」的帳號在社群平台「X」（原Twitter）上稱：「美聯社突發新聞！中國軍艦在曼德海峽拒絕協助以色列貨船，且無視他們的呼救。」貼文後還配了一張中國軍艦的照片。

在「X」上有14萬追蹤的帳號發文稱，中國海軍軍艦拒絕救援以色列船隻。

新華社報道表示，該貼文企圖攻擊抹黑中國軍方，挑動相關國家與中國對立。中國海軍權威人士表示，此為「假訊息，惡意炒作」。而且事實上，美聯社根本沒有這則報道。「X」也在該帳號的貼文下方添加說明，表示「這則新聞沒有被美聯社報道過，似為虛構。此外貼文配圖是2016年拍攝於柬埔寨。」

報道稱，「Megatron」的假新聞發布後一些長期對華持負面態度的帳號也藉機攻擊中國。該帳號為匿名帳號，自稱專注於發布關於地緣政治和武裝衝突的突發新聞，並經常轉送巴以衝突相關資訊並獲得巨大流量和關注。該帳號沒有原創訊息，所轉寄訊息真假難辨。