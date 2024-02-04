農曆新年｜深圳灣羅湖福田口岸客流高峰日期曝光　附預測通關人數

國家移民管理局4日（周日）發文稱，今年農曆新年假期全國口岸將迎來新一輪出入境客流高峰，毗鄰港澳陸路口岸預計客流高峰主要集中在2月11日至15日（正月初二至初六），深圳羅湖、福田、廣深港高鐵西九龍站、深圳灣口岸的日均通關人數預計將達到19.8萬、15.7萬、10.4萬、10萬人次。



去年五一黃金周期間，大批港澳居民經福田口岸入境大廳快速通道通關。（深圳新聞網）

國家移民管理局預測，今年春節假期全國口岸日均通關人數將達180萬人次，較去年春節增長約3.3倍，與2019年春節出入境流量相當。

大型國際機場口岸預計客流高峰主要集中在2月8日至11日（臘月二十九至正月初二），以及2月16日至17日（正月初七至初八），上海浦東、廣州白雲、北京首都、杭州蕭山、成都天府機場日均通關人數預計分別達到8.3萬、3.9萬、3.6萬、1.6萬、1.6萬人次。

毗鄰港澳陸路口岸預計客流高峰主要集中在2月11日至15日（正月初二至初六），珠海拱北、青茂、港珠澳大橋、橫琴口岸日均通關人數預計將達到30.5萬、9.9萬、7.8萬、6.5萬人次，深圳羅湖、福田、廣深港高鐵西九龍站、深圳灣口岸預計將達到19.8萬、15.7萬、10.4萬、10萬人次。