新年北上消費｜一文睇清深圳商場超市營業時間　山姆過年如常營業

農曆新年將至，相信不少港人會趁小長假繼續北上消費，但不少商家都會調整營業時間。記者整合了Costco、山姆超市、盒馬鮮生等商戶，以及港人常去的福田Coco Park、皇庭廣場的新春營業時間。



Costco（開市客）

深圳 Costco（開市客）坐落於龍華區，剛於今年1月12日開幕，是華南區首家線下門店。在農曆新年前後，Costco的營業時間會有所調整。

據官方通告稱，Costco在2月3日至8日期間，將提前一個小時開門，營業時間為早上8時至晚上9時；年三十（2月9日）當天會提前關門，營業時間為早上8時至下午5時；年初一（2月10日）暫停營業；年初二（2月11日）開始恢復正常營業，營業時間為早上9時至晚上9時。

地址：深圳市龍華區民達路68號

營業時間：9:00—21:00



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山姆超市

山姆超市（Sam's Club）在深圳設有4間門市，包括龍崗店、龍華店、福田店和前海店。山姆超市前海店客服人員介紹，深圳的山姆超市在年三十（2月9日）會提前至晚上8時關門，農曆新年期間如常營業。

山姆超市（福田店）

地址：深圳市福田區農林路69號

營業時間：7:30—22:00



山姆超市（龍華店）

地址：深圳市龍華區龍華街道景龍社區東環一路與梅龍路交匯處壹成中心景園壹方天地E區梅龍路1111號負1-L4

營業時間：9:00—22:00



山姆超市（龍崗店）

地址：深圳市龍崗區黃閣南路1號星河時代購物公園 B1S-001、B2S-001、L1S-037、L2S-033

營業時間：9:00—22:00



山姆超市（前海店）

地址：深圳市南山區桂灣三路1號

營業時間：9:00—22:00



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盒馬鮮生

盒馬鮮生也是不少港人必去的超市，相比山姆及Costco，盒馬鮮生門店的地理位置更方便，大部分都能坐地鐵直達，位於皇庭廣場的盒馬鮮生店最受港人歡迎，每逢假日或周末便人山人海；至於最新開業的盒馬鮮生位於羅湖區萬象食家，只要乘坐深圳地鐵7號線即可直達。

皇庭廣場的盒馬鮮生店長介紹，年三十（2月9日）當天會提前一個小時開門及提前關門，營業時間為上午9時至下午6時，農曆新年期間會如常營業。

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商場營業情況

備受港人喜愛的福田Coco Park、皇庭廣場、One Avenue卓悅中心、KK TIME、深圳灣萬象城、壹方城等，在農曆新年期間都會照常營業，但要注意的是，不少商場會在年三十（2月9日）當天提早關門。

福田的皇庭廣場人流暢旺，時常出現許多港人的身影。（黃浩謙攝）

福田Coco Park客服人員介紹，年三十將會提前下午6時關門，至於農曆新年期間的營業時間，則未收到最新通知，但預計會接照正常營業時間開門。

皇庭廣場客服人員介紹，農曆新年期間會調整商場營業時間；年三十將會提前下午6時關門；年初一、二（2月10、11日）會提前一小時關門，營業時間為上午10時至晚上9時；年初三（2月11日）開始恢復正常營業。

福田Coco Park

地址：深圳市福田區福華三路268號（購物公園地鐵站E口旁）

營業時間：8:30—22:00



皇庭廣場

地址：深圳市福田區福華三路118號

營業時間：10:00—22:00

