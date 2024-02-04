湖北暴雪｜高速被困十餘小時　車主網絡求助：所剩食物可支撐2天

自2008年後，內地再迎來冬季最強大範圍雨雪冰凍天氣，2月3日，多省市雨雪冰凍天氣進入最強時段，其中湖北多地遭遇罕見暴雪天氣，高速封路、航班列車延誤。

2月4日，有車主因暴雪，被困滬蓉高速湖北荊州市京山市路段，車輛十多個小時無法前進，車上食物還能再支撐他堅持2天。



綜合《中國新聞周刊》報道，網絡多個影片顯示，高速道路沿路停放著眾多車輛，小型私家車、貨車，每輛車頂上都落有厚厚積雪，可見已停滯許久。

駕駛員余師傅介紹，自己於昨日（3日）晚10時左右開始堵車，現在已經堵了十幾個小時，一直沒有動，高速上車輛一輛接著一輛，至少數千輛車輛被困，綿延數公里。余師傅表示，當晚12時左右，雪又開始下大了，道路上積雪有十幾公分深，中間車道還有冰，人都看不到，交警也上不來。余師傅稱，車上食物能再撐兩天，希望能早日通車。

受困湖北高速十餘小時，路段封路、塞車，導致車輛沒油、缺少食物和熱水等情況出現，許多車主稱救援電話難以打通，便紛紛通過微博、抖音等平台的求助。今日高速路沿路村莊的村民開始自發為受困車輛人員免費送食物，以解燃眉之急。

村民周女士表示，受困車輛有來自四川、湖北的，因被困時間較長，「有孩子都生病了，到我家來找藥。」村裏60多位村民都來幫忙，帶了泡麵、熱水、香腸、牛奶，「反正家裏有零食的，都拿來送給他們了。」除了村民送食物外，被困車輛亦開始「自救」，多位男士共同想辦法將陷入雪地中的貨車推出。

湖北省交通運輸廳工作人員表示，對此非常重視，「正在核實情況進行處理」，高速封路是因為暴雪天氣，網民所反映的食物熱水等問題都會陸續協調處理。另外，福銀高速湖北隨州段、京港澳高速湖北鹹寧段、滬渝高速湖北宜昌段，均已進行鏟冰除雪，由湖北高速警方帶道通行。

據湖北省氣象局通報，3日6時至4日6時，湖北大部份地區出現降雪，其中荊州、荊門、孝感南部大暴雪，恩施、宜昌、天門、潛江、仙桃、孝感北部、武漢西部、黃岡北部出現大到暴雪，神農架、襄陽出現中到大雪。監測顯示，4日8時，湖北潛江、應城、孝感積雪深度達18厘米，最大電線積冰厚度10.6毫米(黃陂)。