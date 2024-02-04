湖北暴雪｜武漢機場有航班延誤6小時　乘客被關艙內求助警方23次

臨近春節，外出遊子都盼平安回家。然而，2月3日，有多位網民在網絡發貼文吐槽稱，在武漢天河國際機場搭乘南航航空CZ6513，飛機從上午11點一直延誤至晚上8點多最終取消。期間，乘客滯留在機艙內近6小時，不讓乘客下飛機，甚至有乘客因呼吸困難撥打120急救電話，引發關注。



網傳影片顯示，2月3日晚上9點，一名女性乘客與工作人員正進行溝通稱，「我們從下午3點上飛機，一直到晚上將近9點。我們有老人有小孩，小孩被憋得滿臉通紅，老人已經不行了，跑到前面去想敲機長的門，工作人員說不要鬧事。」

該女士稱，撥打了23次110，但機長不開機門，讓警察進入機艙，而在長達幾個小時的時間中，機場亦未給任何解釋和道歉。雖然機場給出的理由是天氣原因，導致飛機飛不了。但她查詢「航旅縱橫」，在這架飛機的之前或之後都有飛機起飛。「說機長在竭盡全力與空管地勤溝通，但是地勤工作人員說沒有接到任何溝通。我們撥打南航電話，要求協調轉到其他航空，被南航拒絕。」

此外，還有多人發布影片稱，在武漢天河國際機場搭乘南方航空的飛機，「早上8點的機票延誤到12點。上機後又被趕下來，一直模糊不清推遲到晚上7點，也沒有合理的解釋和安排。」

有網民留言表示，大家不是不能接受延誤，但是南方航空要給一個合理的解釋，要預警、要妥善安排。

2月4日，內媒《瀟湘晨報》致電南方航空，工作人員表示，暫未收到上述情況。涉及航班延誤，若是長時間延誤，要視現場安排，一般會安排旅客下飛機去酒店休息，臨時情況要以機場現場安排為準，要根據緊急事件靈活處理。

昨日（3日），中國南方航空曾發布了武漢航班大面積延誤黃色預警，稱：受此次冰雪天氣影響，南航湖北分公司10:20啟動航班大面積延誤黃色預警，截止11:00已取消武漢進出港航班22班，請各位旅客多關注留意航班變動及短信通知。對於受影響的旅客，將全力做好服務保障工作。

另外，2月1日以來，湖北出現大規模低溫雨雪冰凍天氣。3日早晨，武漢中心氣像台先後發布低溫雨雪冰凍橙色預警和暴雪橙色預警。3日夜間至4日凌晨，湖北潛江、荊州公安縣、荊州石首市、天門市也發布暴雪紅色預警。

根據天氣預報，4日白天，湖北雨雪冰凍天氣過程仍處於較鼎盛時段，且雨雪情況複雜，部分地區有凍雨天氣，對交通、電力、農業等方面影響較大。