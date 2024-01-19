華為鴻蒙星河版切割Android　余承東：鴻蒙會成中國最大操作系統

華為1月18日發表新操作系統「鴻蒙星河版」開發者預覽版，逐步與安卓（Android）生態切割，預計今年（2024年內）內發表商用版。鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）將只能安裝為鴻蒙開發的應用軟體，不再兼容安卓應用。



綜合內媒報道，華為1月18日深圳舉行鴻蒙生態千帆啟航儀式，華為常務董事余承東表示，鴻蒙將走出一條全新的生態之路。他指，過去操作系統來自美國。而鴻蒙操作系統來自於中國，來自開發者，來自開源，華為將與開發者共同構建強大蓬勃的生態，打造萬物互聯的操作系統。 余承東表示，鴻蒙生態設備已經超過8億台，他堅信鴻蒙一定會成為中國最大的操作系統。



鴻蒙系統在2015年立項開發，2019年5月，華為遭到美國實體清單制裁，無法在新手機上繼續使用Google Android系統。該年9月，華為提前發布鴻蒙系統，從華為的電視開始，應用範圍逐漸從家電拓展至手表、車載系統，最後落地手機。

2023年8月，華為開售旗艦手機Mate 60系列，搭載自研麒麟晶片，讓華為手機的銷量止跌回升，也為新操作系統的推出打下了堅實基礎。此後數月，華為陸續與美團、小紅書、螞蟻金服、米哈遊等達成合作，全力支持各軟體廠商開發鴻蒙原生應用。

華為消費者業務CEO余承東曾表示，華為已經為智能手機和電腦開發自己的操作系統。（網絡圖片）

華為發布會上，匯聚首批參與鴻蒙原生應用開發的200多家企業。鴻蒙星河版面也向應用開發者開放申請，未來預計第2季發布開發者測試版，第4季發布商用版，正式面向普通消費者。

有華為高管表示，普通消費者99%的使用時長由超過5000款應用占據，這是華為希望率先覆蓋的領域。不過，相較於安卓生態系統有上百萬個數量龐大的App（應用程式），鴻蒙的原生應用發展仍有一段長路。

此外，由於華為在操作系統開發中大量使用自研工具，需要開發者透過培訓學會，因此目前面臨人才短缺問題。

2019年8月9日，華為開發者大會在廣東東莞松山湖基地開幕，華為備胎計劃之一全新分布式操作系統鴻蒙正式發佈。（VCG）

華為預計，鴻蒙應用的開發和維護至少會產生約300萬個新的就業職位，而目前透過鴻蒙認證的開發者剛剛超過38萬人。華為承諾，要透過線上教學影片等方式，每月培養10萬多名鴻蒙開發者。

余承東在會上強調，有底座，有生態，才是真正的操作系統。而鴻蒙星河版HarmonyOS Next(即開發者預覽版)會開放申請；首批200個鴻蒙原生應用正在加速開發。 余承東表示，鴻蒙操作系統是真正的操作系統。鴻蒙系統真正擁有底座，全線自研技術已全面落地。

余承東表示，任何情況下都無條件支持華為，堅信鴻蒙一定會成為中國最大的操作系統，並呼籲企業一起加入鴻蒙生態，強調「早起的鳥兒有蟲吃」，越早加入越有機會獲得巨大發展。