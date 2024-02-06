哈爾濱10歲女童家門口失蹤　父母找遍全國　13年後揭慘遭性侵分屍

黑龍江哈爾濱市一名10歲女童2011年1月在自家樓房的樓道樓梯內失蹤後杳無音信。13年來，她的父母走遍全國尋找，飽受精神折磨。今年1月25日，涉及女童的刑事公訴案件開庭審理，這對父母才得知女兒在當年早已遇害分屍，死前曾兩度遭一名男子性侵。



內媒《上游新聞》報道，哈爾濱市呼蘭區康金鎮的侯佔忠和張春霞夫婦描述，2011年1月7日，當時10歲的女兒燕燕（化名）在住家附近上補習班後失蹤，他們在自家樓房的樓道發現女兒的書包和帽子。

夫婦稱：「以往女兒上學、上補習班我們都是接送的。那天女兒說她都這麼大了，可以自己回家了，也就只有那一天沒有去接她。」

夫婦報警之後，當地警方立刻展開調查，並以拐賣案立案。警方通過調取周邊閉路電視片段，發現了一個疑似抱著孩子的男子背影。警方依據閉路電視中男子的照片，發布了懸賞公告，但十幾年來燕燕一直杳無音信。

13年來輾轉全國各地尋女

為了尋找女兒，13年來侯佔忠外出打工，每到一個城市，在工作結束後，他騎著電動車去貼尋人啟事，到處發尋女卡片。夫婦更懸賞10萬元人民幣尋找女兒下落。

侯佔忠說：「多年來，我們輾轉走遍全國各地，北京、山東、遼寧、廣東、廣西、福建等地。」他說，這些年遇到太多坎坷，經常接到詐騙電話。

自女兒失蹤後，張春霞再未睡過一個整覺，高度的精神壓力使她身體出現問題，一度瘦到只有37公斤。至於侯佔忠，他的體重只剩下45公斤，原本壯碩的身體如今消瘦不堪。

庭審始知女兒13年前已遇害 未能找到遺體

張春霞稱，直至2024年1月25日，該案在呼蘭區法院開庭審理，法院通知夫婦參加庭審，他們在庭審中才獲悉案件詳情。

張春霞稱，早在2023年初，該案的疑犯周某龍被警方拘捕，到案後供述了對燕燕行兇的過程。因始終未能找到燕燕的遺體，有關部門以涉嫌強姦罪批捕了疑犯。

檢察院認為，應當以強姦罪追究周某龍的刑事責任。檢方起訴書顯示，周某龍在事發小區看到燕燕獨自行走，便尾隨其至樓道內，趁無人之機，使用暴力強行將燕燕抱至附近另一樓區的自行車棚裏，以及附近廢棄鍋爐房內，先後兩次對燕燕實施性侵，並將其遺棄在鍋爐房後逃離現場。

經公安機關現場勘察，對案發自行車棚地面留存的斑跡進行鑒定，斑跡裏有周某龍和燕燕的DNA。周某龍供述稱，數日後返回作案現場發現燕燕凍亡，於是對屍體進行了處理。

距離康金鎮東南方向5公里處就是周某龍供述的分屍地。夫婦稱，在村道一側的區域就是周某龍進行分屍和焚燒的地方。為了取證，警方對周圍進行了挖掘和取樣，但是始終未能找到燕燕的遺體。

疑犯供述的分屍地懸掛著標識，禁止在此取土或開荒種地。（《上游新聞》）

夫婦冀能認定疑犯涉故意殺人罪

張春霞稱，「殺人償命，我一定要為女兒討回公道！」她表示，希望有關部門能認定疑犯的故意殺人罪，並判處其死刑。目前，律師正在協助家屬調查取證，並希望將案件移交哈爾濱市中級法院進行審理，並提起刑事附帶民事訴訟。