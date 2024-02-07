Google殺妻工程師第五次提審仍缺席　律師：不排除讓其做精神鑒定

Google中國工程師陳立人（音譯，Liren Chen）此前暴力毆打妻子于軒一（音譯，Xuanyi Yu）致死，一時引發軒然大波。當地時間周一（5日），案件第五次聽證會舉行，惟陳立人仍稱病未出庭提堂。其代理律師施羅德（Wesley Schroeder）介紹，不排除為陳立人進行精神鑒定，「任何刑事案件當中，這都是一種可能採取的方式，尤其是在這一類案件中。」



據內媒《紅星新聞》報道，施羅德首次接受傳媒訪問，他稱，原本也非常期待陳立人當日可以出庭，但直到自己抵達法庭後，才得知陳立人依舊缺席聽證會，自己亦不清楚個中原因。

施羅德表示，他和陳立人已見過兩次，但無法透露陳立人的身體或精神狀況，以及談話內容。對於陳立人長時間在醫院中，是否健康狀況出現問題，施羅德回應，「我也不清楚他的病情情況，因為本來我以為他今天會來出庭的。稍後我會去醫療人員處再了解一下情況。」

施羅德還稱，提堂時將為陳立人做無罪抗辯，「目前一切皆有可能，現在探討辯護思路還為時尚早。」他同時表示，不排除要給陳某做精神鑒定，「任何刑事案件當中，這都是一種可能採取的方式，尤其是在這一類案件中。」

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關於社交媒體中傳出陳立人的父母已經到美國，施羅德確認曾與陳父聯絡，但據他所知他們目前已經返回中國，「他們此前曾擔心來出席陳某的聽證會，面對現場的媒體和自發前來的華人華僑會有壓力。」至於陳立人的父母是否提出具體訴求，施羅德稱，「他們只是希望我盡最大努力代表陳立人。」

目前，陳立人的下一次提堂將安排在當地時間周五（9日）下午1時30分，控辯雙方律師都稱不確定他是否能如期出庭。