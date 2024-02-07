秦嶺站正式開站　為中國第五個南極考察站　緣何以山脈命名？

南極秦嶺站周三（2月7日）正式開站，這是中國第五個南極考察站，填補了在南極羅斯海區域的考察空白。

中共總書記、國家主席習近平致信表示熱烈祝賀，向廣大極地工作者致以誠摯問候和美好的新春祝福。習近平在賀信中強調，更好地認識極地、保護極地、利用極地，為造福人類、推動構建人類命運共同體作出新的更大的貢獻。



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據《人民日報》報道，羅斯海是全球氣候變化的敏感區域，是極地科學考察的理想之地，秦嶺是中國南北分水嶺，連接東西，和合南北，孕育萬物。以中華民族的祖脈秦嶺命名，是綿延傳承中華歷史文化記憶的一個精神象征。

國家海洋局極地考察辦公室副主任龍威介紹，秦嶺水系發達、植物薈萃，是人與自然和諧相處的典型代表，這與新站綠色、環保、節能的設計理念相契合。秦嶺站採用降低能耗的規劃設計，兩翼的度夏宿舍在冬季人少時可以關閉，減少能源的消耗。此外，建築內部充分利用太陽能和風能，新能源比例達到60%，不僅可以降低運維成本，也能減少對南極環境的影響。

不僅如此，秦嶺站還採用輕質高強的建築技術與材料，可以抵抗零下60攝氏度的超低溫和海岸環境的強腐蝕。至於秦嶺站主體造型設計理念，源於鄭和下西洋使用的南十字星導航，建築面積5244平方米，可容納度夏考察人員80人，越冬考察人員30人。接下來，秦嶺站將進行內部裝飾裝修、機電安裝等工作。