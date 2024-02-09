解放軍即將首秀航母預警機　協同福建艦、艦載戰機引導戰力加倍

撰文：許祺安
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解放軍海軍航母艦載戰機近期和預警機進行了演訓，這促使專家預測，艦載預警機很快就會正式亮相。

在殲-35艦載機測試電磁彈射後，應該會接著測試空警-600空中預警機。（騰訊網）

據官媒《環球時報》7日報道，解放軍南部戰區在新浪微博貼文宣布，海軍航空兵最近組織預警機與戰機聯手，展開高強度的預警與偵察演練。預警機演習中組成通訊網，建立信息鏈，偵測定位目標輻射源，並指揮引導戰機攻擊海上目標。

南部戰區司令部表示，演習重心在空中偵察、預警監視、指揮控制等挑戰科目，檢驗優化了好些訓練方法和戰術，也磨練了部隊在複雜電磁環境下的聯合探測和精確打擊能力。

一位要求匿名的大陸軍事專家說，預警機是重要的軍力放大器，不僅能偵察、追踪、監視和引導攻擊目標，還能收集大量情資，加以分析，並將任務分配給其他作戰單位。專家並稱，解放軍已經發展出完整的戰鬥系統，而其中預警機發揮了關鍵作用，並指出，戰機和其他戰鬥部隊可以在這體系中將潛力發揮到最大。

解放軍南部戰區在貼文中公開的一連串照片顯示，參演的艦載戰機是殲-15。不過，照片中並未秀出，參演的是哪款預警機。由於這些照片是從預警機上拍攝，只知道它們使用的是渦槳發動機，有觀察家分析，空警-200或空警-500 是唯二候選機，並指出，解放軍目前使用的3款預警機中，除了使用渦輪風扇發動機的空警-2000外，還有使用渦輪螺旋槳發動機的空警-200和空警-500。然而，它們是針對在機場，而不是航母上運行而設計。

不過，早從幾年前開始，即有媒體就報道，北京正在研製所謂空警-600的艦載預警機，指陸基預警機只能在航母仍在近陸作戰時，為艦載戰機提供支援，但在遠海，航母還是需要專屬預警系統。分析家指出，隨著空警-600可望登上裝備電磁彈射器的第3艘航母「福建」艦，艦載戰機和預警機協同，將加速提升戰力。

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