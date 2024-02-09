國家移民管理局：即日起擴大部分國家人員免簽入境海南事由

國家移民管理局周五（9日）發布公告，即日起，擴大部分國家人員免簽入境海南事由。



公告稱，自2024年2月9日起，允許俄羅斯、英國、法國、德國、挪威、烏克蘭、意大利、奧地利、芬蘭、荷蘭、丹麥、瑞士、瑞典、西班牙、比利時、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、冰島、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛爾蘭、塞浦路斯、保加利亞、羅馬尼亞、塞爾維亞、克羅地亞、波斯尼亞、黑山、北馬其頓、阿爾巴尼亞、美國、加拿大、巴西、墨西哥、阿根廷、智利、澳洲、新西蘭、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、哈薩克、菲律賓、印度尼西亞、汶萊、阿聯酋、卡塔爾、摩納哥、白俄羅斯等國家人員因商貿、訪問、探親、醫療、會展、體育競技等需要（工作、學習事由除外）免簽入境海南停留不超過30天。

入出境口岸為國家設於海南省的所有對外開放口岸，活動範圍為海南省行政區域（符合與中國簽署互免簽證協定的從其規定），停留計算時間自入境次日零時起算。之前實施的上述國家人員入境海南旅遊免簽30天的政策繼續有效。

國家移民管理局相關負責人介紹，擴大部分國家人員免簽入境海南事由，是進一步支持海南全面深化改革開放、服務保障海南自由貿易港建設的新舉措，有利於加快中國特色自由貿易港建設。下一步，國家移民管理局將持續聚焦中國高水平對外開放的新形勢新要求，不斷深化移民出入境政策改革創新，全力服務促進高水平開放高質量發展。