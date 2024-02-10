海南：面向國際遊客打造六大特色旅遊產品　助力海南自貿港建設

國家移民管理局昨日（9日）公布擴大部分國家人員免簽入境海南事由，對此，海南省旅遊和文化廣電體育廳透露，海南已做好充分準備，面向國際遊客定向打造六大類特色旅遊產品，積極促進更多境外遊客來瓊旅遊，助力海南自貿港建設。



據介紹，海南省旅遊和文化廣電體育廳將積極用好中國國際消費品博覽會、博鰲亞洲論壇等大型展會，開發一批高端商務旅遊和會獎旅遊產品；利用東南亞華僑返鄉祭祖、參加鄉誼大會等時機，做好僑鄉品牌文章，推出探親訪友主題旅遊產品；統籌博鰲樂城國際醫療旅遊先行區醫療旅遊產品和康養產品，策劃醫療旅遊產品；利用環島旅遊公路及豐富的海濱、山地資源，開發體育賽事類旅遊產品；擦亮東坡文化、黎苗文化、瓊劇文化等傳統文化招牌，重點打造文化體驗產品；整合陵水黎安國際教育創新試驗區、國家體育訓練南方基地等研學教育資源，打造研學旅遊產品。

此外，海南還將積極推動實施境外遊客入境旅遊便利化措施，推進景點景區國際化要素改造，增強多語種服務水平，開展旅遊窗口行業服務人員英語培訓，加速推動打通國際支付通道，加大對外國遊客聚集重點區域和機場、車站、涉外酒店、商場、免稅店、旅遊景區等支付資源傾斜力度，持續完善現鈔支付、境外銀行卡受理、移動支付、賬戶服務、數字人民幣支付五大支付服務體系的覆蓋率和便捷性。

省旅文廳相關負責人表示，海南將充分發揮政策優勢，更好地為入境遊客服務，讓旅遊業為海南自貿港建設和海南國際旅遊消費中心建設貢獻更多力量。

圖為三亞國際免稅城A區。（澎湃新聞）

國家移民管理局昨日發布公告稱，自2024年2月9日起，允許俄羅斯、英國、法國、德國、挪威、烏克蘭、意大利、奧地利、芬蘭、荷蘭、丹麥、瑞士、瑞典、西班牙、比利時、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、冰島、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛爾蘭、塞浦路斯、保加利亞、羅馬尼亞、塞爾維亞、克羅地亞、波斯尼亞、黑山、北馬其頓、阿爾巴尼亞、美國、加拿大、巴西、墨西哥、阿根廷、智利、澳洲、新西蘭、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、哈薩克、菲律賓、印度尼西亞、汶萊、阿聯酋、卡塔爾、摩納哥、白俄羅斯等國家人員因商貿、訪問、探親、醫療、會展、體育競技等需要（工作、學習事由除外）免簽入境海南停留不超過30天。

入出境口岸為國家設於海南省的所有對外開放口岸，活動範圍為海南省行政區域（符合與中國簽署互免簽證協定的從其規定），停留計算時間自入境次日零時起算。之前實施的上述國家人員入境海南旅遊免簽30天的政策繼續有效。

國家移民管理局相關負責人介紹，擴大部分國家人員免簽入境海南事由，是進一步支持海南全面深化改革開放、服務保障海南自由貿易港建設的新舉措，有利於加快中國特色自由貿易港建設。下一步，國家移民管理局將持續聚焦中國高水平對外開放的新形勢新要求，不斷深化移民出入境政策改革創新，全力服務促進高水平開放高質量發展。