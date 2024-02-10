Google殺妻工程師首次出席傳訊　檢方稱下次出席時或確定認罪與否

Google中國工程師陳立人（音譯，Liren Chen）此前暴力毆打妻子于軒一（音譯，Xuanyi Yu）致死，一時引發軒然大波。當地時間周五（9日），在五次缺席後，陳立人首次出席傳訊，檢方稱下次出席時將有機會確認其認罪與否，並開啟後續訴訟流程。



報道指，本次傳訊上，陳立人並未坐在被告席，全程站立，頭上戴著一個白色的、類似頭盔的物品，且並未出現在線上直播的拍攝範圍內。他還接受了法庭提供的翻譯服務。

陳立人和于軒一的家。（紅星新聞）

傳訊結束後，檢方表示，下次出席時將有機會確認涉案男子認罪與否，並開啟後續訴訟流程。據悉，下次出席時間為當地時間4月19日13時35分。加州法律規定，傳訊期間，法官將主要確認被告是否認罪，以及是否設定保釋金、金額多少兩個問題。美國刑事實務專家、加州及聯邦法院刑事出庭律師李遠表示，絕大多數案件通過不認罪來開啟整個刑事訴訟流程。

案發於上月16日，當地檢察官曾透露，警方在案發現場，發現陳立人跪在地上一動不動，雙手舉在空中，眼神茫然。還在臥室發現于軒一的屍體，頭部受到嚴重傷害，且臥室地板、牆壁、門都被沾染上血跡。

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警方指，陳立人案發後右手「極度腫脹和呈紫色」，他的衣服、腿、手臂上都有血跡。陳立人對此解釋到，「我打了我的妻子」，並稱是「昨天」發生的。而現場未有發現任何武器，「他顯然是徒手殺害了妻子，反覆擊打她的頭部。」

陳立人案發後起初被送往醫院治療，後由醫院轉入監獄，但他在當地時間1月18日、19日、24日、26日及2月5日間五次缺席傳訊。2月7日，加州聖克拉拉縣懲教署消息指，陳已二度出院，目前所在地為「北主看守所」。