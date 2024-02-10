美斯之亂｜阿根廷中國行取消？ 北京足協：沒有美斯參加比賽計劃

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）在香港進行表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi，又譯梅西）穿波鞋在後備席齋坐，沒有出場，最終被全場報以噓聲。事件引發不少香港觀眾和內地網民的憤怒，更出現抵制潮。



杭州市體育局2月9日晚間發布公告稱取消阿根廷足球隊於3月份來杭州進行友誼賽。公告稱，「鑒於目前眾所周知的原因，據向主管部門了解，該賽事舉辦條件不成熟，已決定取消該賽事舉辦，特告！」，北京市足協則於2月10日宣布，目前不會有美斯在北京參加比賽的計劃。不過北京足協聲明中並未說明，阿根廷隊訪問北京的安排是否也將取消。



在2月4日的香港表演賽，美斯全場都沒有換上球衣，只穿運動裝坐在後備席。（袁志浩攝）

阿根廷足球協會早前宣布阿根廷國家男子足球隊將於今年3月赴華進行兩場友誼賽，先後在杭州奧體中心體育場對陣尼日利亞隊、在北京工人體育場對陣科特迪瓦隊。目前杭州市體育局已宣布取消該賽事。

北京市足球運動協會則在2月10日發布聲明稱，「近期許多球迷和網民朋友詢問美斯來京比賽信息。據核實，北京目前沒有舉辦美斯參加的相關比賽的計劃。特此聲明。」

據此前報道，美斯在7日（周四）傍晚於微博發文回應國際邁亞密在香港的表演賽風波，他表示腹股溝有傷，而且傷處發腫並有痛感，不得不遺憾缺陣。但同日晚上，他在日本對神戶勝利船的比賽中，卻在60分鐘後備落場踢足30分鐘，有傳有扭有射。

對於美斯在香港表演賽未出場，卻在日本表演賽中出場，官媒人民日報社旗下的《健康時報》在微博連發幾個帖文評論美斯風波，稱「腹股溝拉傷很難短期恢復」，又指腹股溝拉傷的恢復時間屆乎2周至4個月或更久。