美斯得罪了中國？2023年訪華旋風到今官媒狠批　14億市場凍過水？

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）在香港進行表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi，又譯梅西）穿波鞋在後備席齋坐，沒有出場，最終被全場報以噓聲。事件引發不少香港觀眾和內地網民的憤怒，更出現抵制潮。



回憶2023年6月10日，美斯抵達北京，吸引眾多內地球迷朝聖，當時刮起「美斯旋風」，球隊連出酒店都有困難，球員們只能在酒店的宴會廳內進行訓練。如今一年不到，美斯在中國的地位和形象卻已然受到重創，更受到官媒的質疑，事情發酵至今，風波仍未平息。內地網民更開始抵制美斯的內地代言，要求相關品牌表態。



美斯球迷塞爆北京酒店！秩序混亂球隊無法外出 只能於宴會廳訓練

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回顧2023年6月，美斯前隨阿根廷國家隊抵京在北京工人體育場與澳洲上演友誼賽。除了吸引大批中國球迷入場觀看，央視更直播本場賽事。當時大批球迷早早到場，不少人更穿上阿根廷球衣。美斯賽前與隊友在場上熱身，期間向看台席的球迷揮手打招呼。

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比賽有一個插曲，一名內地球迷衝入球場擁抱了美斯，並和阿根廷隊門將馬天尼斯擊掌，隨後狂奔了大半場，最後被安保人員帶離。不過他因為成功與梅西擁抱，即使之後被五個保安架走，仍面露幸福微笑，在內地爆紅。當時美斯親民的態度也受到內地網民的稱讚。

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香港不出賽官媒發聲批評：網傳中國足協刪光美斯消息 01 FactCheck

不過，中國球迷對美斯的愛在2月4日有了變化。國際邁阿密與港隊的表演賽全程坐板凳。據了解，美斯賽後沒有發言，沒有巡場致意，合照環節躲在最後一排，繞開了等着握手的特首和一眾嘉賓，草草結束下場，香港大球場傳出噓聲，高喊「回水」（退票 ）。

美斯在7日傍晚於微博發文回應國際邁亞密在香港的表演賽風波，他表示腹股溝有傷，而且傷處發腫並有痛感，不得不遺憾缺陣。但同日晚上，他在日本對神戶勝利船的比賽中，卻在60分鐘後備落場踢足30分鐘，有傳有扭有射，球迷的憤怒並未平息。

▼2月4日 美斯出席賽後頒獎禮▼

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不少民眾透過剪球衣、燒海報等舉動宣洩，其中一名內地抖音博主更是直接拍下剪爛美斯「簽名球衣」的過程，事後卻被懷疑造假，對此他再連發兩支未剪接的影片回應，「自己的愛國心假不了」，並稱「以後梅毒（梅西）所有的東西在我這一文不值」。

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對於美斯在香港和日本截然不同的表現，官媒人民日報社旗下的《健康時報》更在微博連發幾個帖文評論美斯風波，稱「腹股溝拉傷很難短期恢復」，又指腹股溝拉傷的恢復時間屆乎2周至4個月或更久。

《健康時報》在微博稱，腹股溝拉傷是在運動過程中腹股溝區過度的外展、扭轉、變向、旋轉運動，使大腿內側的內收肌群或其肌腱的過度伸展或撕裂。比如籃球運動員勒邦占士（LeBron James）等人都有受過腹股溝拉傷的經歷。但腹股溝部損傷短期很難恢復，一般根據受傷等級不同，恢復時間也不同。

體育博主兼記者徐澤鑫今日（8日）則在個人微博表示，指中國足協已經刪除了官網關於美斯的所有新聞，多個香港媒體都有引用該消息。唯《香港01》記者在同日下午查證發現，多條關於美斯的新聞仍可在中國足協官網上瀏覽到，與該說法大有出入。

01FactCheck｜中國足協官網刪美斯所有新聞？事實與傳言大有出入

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《環球時報》發文指出，美斯和邁阿密國際隊的解釋無法服眾，外界對背後真實的原因有許多猜測，有一種說法是，其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要借此讓香港難堪。從事態的發展來看，不能排除這種猜測的可能性。

美斯事件重創形象 阿根廷國家隊訪華恐取消？

《環球時報》更稱，美斯所在的阿根廷國家足球隊預定今年3月還要來中國參加友誼賽，希望他在此之前給外界一個合理交代。不過，還未等到美斯的「交代」。2月9日晚間，杭州市體育局突然發布公告稱，前期某公司與阿根廷足球隊洽談於今年3月份來杭州進行友誼賽，「鑒於目前眾所周知的原因，據向主管部門了解，該賽事舉辦條件不成熟，已決定取消該賽事舉辦，特告！」

北京市足球運動協會則在2月10日發布聲明稱，「近期許多球迷和網民朋友詢問美斯來京比賽信息。據核實，北京目前沒有舉辦美斯參加的相關比賽的計劃。特此聲明」，不過北京足協並未說明，阿根廷國家隊訪北京計劃是否會如期成行。

（微博）

C朗也曾缺席比賽如今地位直升 成美斯訪港風波的最大贏家？

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）香港行缺陣風波愈鬧愈大之際，2月8日，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）率領艾納斯全隊向中國網友拜年，並用中文說「你好」，引起輿論熱議，網民紛紛以C朗與美斯二人對待中國球迷的態度作比較，有媒體人更直言C朗「一夜之間在中國歷史地位猛漲」。

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更有不少網民對比兩個球星對於「缺席比賽」的處理方式。據了解，C朗原定1月24日和1月28日在深圳踢友誼賽，卻在比賽前一刻突然宣布因身體因素而要延期，大批球迷事後在C朗下榻的酒店外，高喊要求出來道歉。

點圖放大看看當時情況：

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期間球迷一度衝破警員防線進入酒店內，表示要主辦單位給個交待。對此，賽事主辦商公布，球迷門票將全額退款，機票、酒店也將進行賠償。

C朗出席艾納斯友賽記者會。（微博）

C朗本人亦表示：「對我來說今天是很難過的一天，我想對中國球迷說對不起，足球世界裏有些東西無法控制，我踢了20多年球，傷病是無法避免的，我對此感到遺憾。中國是我的第二故鄉。」他續稱：「我很難過，我也了解你們的難過，尤其是我的球迷。」他強調：「我們的比賽並沒有取消，我們會回來的。我喜歡這裏，喜歡這些球迷，我希望能在這裏完成比賽。」

C朗向中國網友拜年 被指與美斯對比鮮明「一夜間歷史地位猛漲」

有網民認為，美斯在國內的口碑與形象急轉直下，C朗和美斯同為球星，亦曾同樣缺席在中國的比賽，但卻有着不同的處理方式，「天壤之別，高下立見」，亦有人歡迎C朗再訪問中國。

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葡萄牙球星C朗。（Getty Images）

代言品牌尚未割席 中國球迷再等一個誠摯的道歉？

據了解，美斯代言的國際品牌包括百事可樂、LV、百威、吉列、Adidas等；在中國方面，美斯曾為華為、奇瑞、騰訊、蒙牛、赤水河酒和極兔速遞等做代言人。 白酒品牌赤水河賬號的評論區充斥著對梅西的冷嘲熱諷。其後，品牌方回覆，「作為品牌合作方，我們也很難過」。

不過目前， 尚未有品牌跟美斯割席，美斯海報仍掛在蒙牛官微首頁。中共元老任仲夷之孫、網名「兔主席」的網紅任意在微信公眾號發文「梅西犯錯的問題根源」，文中指出，現在請美斯做廣告代言的內地企業一定「如坐針氈」，要考慮繼續使用美斯代理的廣告是否會引發爭議。總而言之，對於這些企業的商業利益而言，肯定會有負面影響。

切割香港與中國？美斯「香港行」算錯商業賬，也算錯了政治賬

美斯無出場風波：班主碧咸嘗試「救場」，可惜亦被喝倒采。（袁志浩攝）

「兔主席」分析，這個事件對美斯而言是一次商業災難。除非這件事情最終能有個清楚的了結，內地球迷和公眾能夠得到滿意的答覆，否則美斯在中國的商業利益與藍圖已經被提前劃上句號。對於碧咸和邁亞密國際當然也是。

「兔主席」認為，美斯事件的問題根本是什麼呢？是同時算錯了政治賬和商業賬。而之所以算錯商業賬，也是因為算錯了政治賬。

不過，「兔主席」認為美斯在內地市場還有機會翻盤，「兔主席」稱，只要他表達足夠的誠意，付出足夠的努力，中國球迷和公眾還是會原諒他的。比方說：

——他真心實意的對中國香港及大陸球迷道歉；

——他承諾要來香港及大陸登場比賽，甚至承諾打滿90分鐘；

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美斯無出場風波：美斯沒有出場，跟球迷亦鮮有互動。（袁志浩攝）

——他承諾一系列與中國足球及公益事業有關的愛心活動；

——他公開發表一些關於中國大陸及香港的友好言論。

「兔主席」認為，只要美斯能做到，他相信只要美斯出來售票，會瞬間售罄，現場會座無虛席。內地球迷和公眾會原諒美斯。他也可以挽救在內地市場的商業價值。