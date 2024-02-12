新疆喀納斯景區雪崩　轄區各路段實施交通管制

2月11日，新疆喀納斯景區發生雪崩，各路段需實施交通管制。



喀納斯景區管理委員會消息，因持續強降雪，2月11日傍晚6時許，位於省道S232線哈納斯村至賈登峪路段，發生一處雪崩。目前，喀納斯景區仍在降雪，沿路雪崩風險極大，喀納斯景區公安局交警大隊將持續對轄區各路段實施交通管制。

據中央氣象台預報，2月11日下午至12日，新疆阿勒泰地區、塔城地區、伊犁河谷等地有大到暴雪，阿勒泰地區局地大暴雪或特大暴雪，累計降雪量有20至30毫米，局地45毫米以上；新增積雪深度25至40厘米，局地50厘米以上。

中國氣象頻道氣象分析師信欣分析，此次阿勒泰北部山區降雪具有極端性，強度同期罕見。從形勢預報看，在新疆北側上遊有一個巨大深厚的冷渦及高空槽，槽前水汽輸送和抬升，疊加阿爾泰山的地形抬升，導致極強降雪。

阿勒泰地區氣象台提醒，當前喀納斯、禾木景區積雪深度普遍為1.5至2米，此次強降雪加上氣溫升降明顯，易造成雪層不穩定，喀納斯、禾木景區發生雪崩風險極高，特別是X852禾木岔路口至禾木鄉沿線、S232沿線（喀納斯-賈登峪）、G219沿線（喀納斯-白哈巴村-鐵熱克提鄉）需重點防範。

自2月11日下午5時起，喀納斯景區公安局交警大隊已對喀納斯景區部分道路實行交通管制，具體路段為S232線0至72公里（喀納斯至黑流灘）、X852線0至49.8公里（禾木村至禾木岔路口）、白喀路段91至104.5公里（喀納斯至那仁岔路口）。

中央氣象台提醒，預計2月14日以後，新疆北部還將有一次降雪過程。由於近期降雪頻繁、積雪深度大，建議加強交通安全管理，防範墜冰、山區融雪和雪崩等災害。