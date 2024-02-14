MSCI指數剔除微博等66家中企創兩年最多　月底生效

隨著陸港股市暴跌令市值從2021年巔峰蒸發數萬億美元，MSCI Inc.在最新季度評估中將66間中國公司從其全球基準指數中剔除，其中涉及內地房地產、製藥、網絡到航空等的行業，包括微博在內。



MSCI宣布將66家公司從MSCI中國指數（MSCI China Index）中剔除，剔除的中企創下至少2年來最多，也適用於MSCI全球指數（MSCI All Country World Index），自2月29日收盤起生效。被剔除的中國公司股票還包括房地產開發商金地集團、綠城中國、中國南方航空、平安健康醫療科技等。

MSCI所編纂的股票指數乃基金界廣為採用的表現基準，亦衍生大量交易所買賣基金（ETF）。（視覺中國）

《彭博社》報道，隨著中國地產業深陷危機並且消費持續疲軟，印度等新興市場紛紛崛起，中國在全球投資組合中的權重大幅下降。北京上週祭出一系列支持政策，引發股市反彈，但漲勢在春節長假前的最後幾個交易日消退，顯示投資者對內地及香港市場仍然顯悲觀。

Capital.Com分析師羅達（Kyle Rodda）表示，「這凸顯了資金撤出中國股票的問題，因為投資者減少對中國的曝險，這在很大程度上是由於最近基本面疲軟，以及對持續的金融不穩定、監管不確定性，尤其是國家風險的擔憂」。

羅達指出，一些投資者也可能因為已經發生的損失，或因為某些公司不再屬於投資範圍，而被迫清倉。

此外，三檔股票也將從MSCI香港指數中剔除，分別是百威亞太、新世界發展和信義玻璃。只有5檔股票將被納入MSCI中國指數，包括家電製造商美的集團、生技業者巨子生物基因、華大智造、招商局公路網絡科技和寧波三星醫療電器。

儘管如此，如此多的股票被剔除，可能對14日於春節後恢復交易的香港股市帶來壓力。