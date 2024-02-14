｢間夜數｣年增90% Airbnb估今年中國出境旅遊規模將超2019年水準
美國知名民宿預訂平台Airbnb預測，至2024年底，中國出境旅遊規模將超過2019年的水準。Airbnb聯合創辦人布萊恩（Brian Chesky）在財報電話會議中提到，「在亞太地區，中國的出境旅遊成長勢頭迅猛」。
美國知名民宿預訂平台Airbnb 14日公布其2023年第四季及全年財務表現。其中，該公司在當季住宿和體驗預訂總量達到9,900萬年增12%，創下有史以來新高。
內媒《界面新聞》援引財報數據指出，由於受新冠疫情後旅遊經濟需求復蘇影響，該平台在2023年第四季首次預訂用戶的成長率達到全年最高，且AirbnbAPP下載量也維持上升勢態，透過該應用程式預訂的總「間夜數」達到55%，較2022年第四季提升約5個百分點。
「間夜數」是指一間酒店在晚上時段內的客房預訂數量之和，用以衡量酒店入住率和客房利用率的重要指標之一。例如20間房入住2晚，那麼就是40間夜數。
財報另指，受預訂以及ADR（平均間夜房價）的穩定成長，以及外匯因素推動，Airbnb第四季營收為22億美元，年增17%；淨虧損為3.49億美元，扣除非經常性稅項後，調整後淨利為4.89億美元。
此外，財報提及，2023第四季不只遊客增加，Airbnb的全球房東也變多，數量超過500萬。其中，2023年底，活躍房源超過770萬年增18%，所有地區供應量皆保持兩位數走升。
值得注意的是，全球以亞太地區和拉丁美洲的漲幅最大，兩區域的住宿和體驗預訂量亦出現最大增幅。2023年該平台上的房東收入就超過570億美元。與2022年同期相比，房東取消率下降36%。
細分至亞太區，住宿和體驗預訂量年增為22%，跨境旅行總量年增近30%。尤其受中國跨境旅遊的復蘇帶動，來自中國出境遊用戶預訂的間夜數年增近90%。
對此，Airbnb聯合創辦人布萊恩在財報電話會議中提到，「在亞太地區，中國的出境旅遊成長勢頭迅猛，預計到今年年底，中國出境旅遊（規模）將超過2019年的水準」。
據悉，城市旅遊是Airbnb的主要收入來源之一。2023年第四季，人口密度較高城市的目的地的總預訂間夜數年增11%，佔總預訂間夜數的51%。雖該項數據與2022年同期持平，但仍低於2019年的59%。
另，Airbnb公布的數據還顯示，2024年以來，已有600多萬消費者在該平台預訂房間。Airbnb預估，2024年第一季有望實現20.3億美元至20.7億美元的收入，年增12%至14%。