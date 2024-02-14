｢間夜數｣年增90%　Airbnb估今年中國出境旅遊規模將超2019年水準

美國知名民宿預訂平台Airbnb預測，至2024年底，中國出境旅遊規模將超過2019年的水準。Airbnb聯合創辦人布萊恩（Brian Chesky）在財報電話會議中提到，「在亞太地區，中國的出境旅遊成長勢頭迅猛」。



美國知名民宿預訂平台Airbnb 14日公布其2023年第四季及全年財務表現。其中，該公司在當季住宿和體驗預訂總量達到9,900萬年增12%，創下有史以來新高。

內媒《界面新聞》援引財報數據指出，由於受新冠疫情後旅遊經濟需求復蘇影響，該平台在2023年第四季首次預訂用戶的成長率達到全年最高，且AirbnbAPP下載量也維持上升勢態，透過該應用程式預訂的總「間夜數」達到55%，較2022年第四季提升約5個百分點。

「間夜數」是指一間酒店在晚上時段內的客房預訂數量之和，用以衡量酒店入住率和客房利用率的重要指標之一。例如20間房入住2晚，那麼就是40間夜數。

Airbnb 14日公布2023年第四季及全年財務表現，數據顯示當季住宿和體驗預訂總量達到9,900萬年增12%，創下有史以來新高。(Getty Images)

財報另指，受預訂以及ADR（平均間夜房價）的穩定成長，以及外匯因素推動，Airbnb第四季營收為22億美元，年增17%；淨虧損為3.49億美元，扣除非經常性稅項後，調整後淨利為4.89億美元。

此外，財報提及，2023第四季不只遊客增加，Airbnb的全球房東也變多，數量超過500萬。其中，2023年底，活躍房源超過770萬年增18%，所有地區供應量皆保持兩位數走升。

值得注意的是，全球以亞太地區和拉丁美洲的漲幅最大，兩區域的住宿和體驗預訂量亦出現最大增幅。2023年該平台上的房東收入就超過570億美元。與2022年同期相比，房東取消率下降36%。

2023年9月25日，泰國曼谷國際機場就免簽證入境計劃下首批入境的中國遊客舉行歡迎儀式，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）與中國遊客合照。這個計劃為期5個月。(Reuters）

細分至亞太區，住宿和體驗預訂量年增為22%，跨境旅行總量年增近30%。尤其受中國跨境旅遊的復蘇帶動，來自中國出境遊用戶預訂的間夜數年增近90%。

對此，Airbnb聯合創辦人布萊恩在財報電話會議中提到，「在亞太地區，中國的出境旅遊成長勢頭迅猛，預計到今年年底，中國出境旅遊（規模）將超過2019年的水準」。

據悉，城市旅遊是Airbnb的主要收入來源之一。2023年第四季，人口密度較高城市的目的地的總預訂間夜數年增11%，佔總預訂間夜數的51%。雖該項數據與2022年同期持平，但仍低於2019年的59%。

另，Airbnb公布的數據還顯示，2024年以來，已有600多萬消費者在該平台預訂房間。Airbnb預估，2024年第一季有望實現20.3億美元至20.7億美元的收入，年增12%至14%。